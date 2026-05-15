نقص الحديد من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا حول العالم، ويحدث عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من الحديد لإنتاج الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين إلى الخلايا.

ونقص الحديد يتطور تدريجيًا دون أعراض واضحة في البداية، ثم تبدأ علامات متعددة بالظهور تؤثر على الطاقة والتركيز وصحة الجلد والشعر، وفي هذا التقرير نستعرض 9 علامات تشير إلى نقص الحديد في الجسم.

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر

يُعتبر التعب الشديد من أكثر الأعراض شيوعًا، إذ يؤدي نقص الحديد إلى انخفاض قدرة الدم على نقل الأكسجين، ما يسبب شعورًا دائمًا بالإجهاد حتى مع مجهود بسيط، "healthline".

شحوب البشرة

يلاحظ المصاب أن لون بشرته أصبح أفتح من المعتاد، خاصة في الوجه أو داخل الجفون، ويعود ذلك إلى انخفاض الهيموغلوبين المسؤول عن اللون الوردي الطبيعي للجلد.

ضيق التنفس

عند نقص الحديد، يقل الأكسجين الواصل للعضلات، مما يجعل الشخص يشعر بضيق في التنفس حتى أثناء الأنشطة البسيطة أو صعود السلالم.

الصداع والدوخة

يؤدي نقص الحديد إلى ضعف وصول الأكسجين إلى الدماغ، مما يسبب صداعًا متكررًا أو شعورًا بالدوار خاصة عند الوقوف بسرعة.

برودة الأطراف

يشعر بعض الأشخاص ببرودة مستمرة في اليدين والقدمين نتيجة ضعف الدورة الدموية المرتبط بانخفاض الحديد.

تساقط الشعر وضعفه

يؤدي نقص الحديد إلى ضعف بصيلات الشعر، مما يسبب تساقطًا ملحوظًا أو ترققًا في الشعر مع مرور الوقت.

هشاشة الأظافر

الأظافر تصبح أكثر هشاشة وسهولة في التكسر، وقد تأخذ شكلًا مقعرًا في الحالات المتقدمة من نقص الحديد.

تسارع ضربات القلب

يحاول القلب تعويض نقص الأكسجين عبر زيادة الضخ، مما قد يؤدي إلى خفقان أو تسارع ملحوظ في ضربات القلب.

الرغبة في أشياء غير غذائية

في بعض الحالات، يشعر المصاب برغبة في تناول أشياء غير غذائية مثل الثلج أو التراب، وهي علامة شائعة مرتبطة بنقص الحديد.

