هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. أمين الفتوى يُجيب

كتب : أحمد عبدالمنعم

02:00 ص 18/05/2026

الشيخ عويضة عثمان

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم شراء الأضحية بالتقسيط، موضحًا أن الأضحية من السنن المؤكدة والنسك المستحب، وأن رغبة الإنسان في أدائها أمر طيب يُؤجر عليه، لكن لا ينبغي أن يُحمّل نفسه ما لا يطيق من الديون من أجل ذلك.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أنه لا يجوز للإنسان أن يقترض وهو غير قادر أو غير متأكد من السداد، لأن ذلك قد يوقعه في ضيق أو حرج، مؤكدًا أن الدين مسؤولية، ولا ينبغي الإقدام عليه دون ضمان القدرة على الوفاء به.

وأضاف أن من كان يعلم يقينًا أنه سيحصل على مال قريب، كأن يكون له مبلغ مستحق سيأتيه بعد العيد، أو كان مشتركًا في جمعية مالية وسيقبضها، فلا مانع حينها من أن يأخذ سلفة أو يشتري بالتقسيط، خاصة إذا كان أهله على علم بذلك، وكان مطمئنًا إلى قدرته على السداد.

وأشار إلى أن الشريعة لا تُلزم الإنسان بما يشق عليه، وأن الأضحية سنة وليست فرضًا، فلا ينبغي أن يتحول أداؤها إلى عبء مالي يثقل كاهل الإنسان، بل المقصود منها التقرب إلى الله في حدود الاستطاعة.

وأكد أن من كان قادرًا ومطمئنًا للسداد فلا حرج عليه في شراء الأضحية بالتقسيط، بل يؤجر على إحياء هذه السنة، أما من كان مترددًا أو غير متأكد من قدرته المالية، فالأولى له أن يبتعد عن الاستدانة، حفاظًا على نفسه من الوقوع في الضيق أو العجز عن السداد.


