واجه الفنان الكبير عادل إمام، مواقف صعبة عديدة في مختلف أعماله، ومنها مواجهة شبح "السقوط" من أسانسير قبل تصوير أحد مشاهده في مسلسل "عفاريت عدلي علام".

وعاش عادل إمام الذي يدخل اليوم عامه الـ"86"، "ليلة رعب" في أبريل 2017، قبل تصوير أحد مشاهد مسلسل "عفاريت عدلي علام"، قبل أن يقوم بمغادرة المكان غاضباً.

ماذا حدث مع عادل إمام

ذهب عادل إمام، بصحبة نجله المخرج رامي إمام، في السابعة مساءً إلى مقر التصوير في منطقة بولاق أبو العلا، وبالتحديد في عقار رقم 22 شارع ابن البارزي، بالقرب من سينما "علي بابا"، وذلك قبل فترة من هدم المنطقة.

وقام فريق التصوير بوضع سجادة حمراء امتدت من أمام سيارة "عادل"، إلى مدخل العمارة، وحتى باب الأسانسير الذي تم تصنيعه خصيصاً له، في اليوم السابق لحضوره.

وحرص عادل إمام فور نزوله من السيارة على تحية أهالي المنطقة الذين تجمعوا لمشاهدته، ثم دخل العقار وهو يبتسم وسط حشد كبير من العاملين معه بالمسلسل.

ودخل "الزعيم" إلى الأسانسير مع نجله "رامي"، وبعد إعطاء الإشارة لشخص ما تواجد على السطح ومعه جهاز الريموت كنترول الخاص برفع المصعد، قام بإدارته وبالفعل صعد في اتزان تام.

ووصل الأسانسير الذي يقل الزعيم ونجله، إلى مشارف الطابق الثالث، إلا أن اتزانه اختل، وبدأ في التأرجح والتخبط في الحوائط.

وسارع الفنيون بالتدخل حتى وصل "عادل" و"رامي" بصعوبة إلى الطابق الثالث، وبمجرد خروجه عبر النجم الكبير عن غضبه الشديد من حالة الأسانسير، ولم يستطع أحد تهدئته، حتى أنه فاجأ الجميع بالنزول عبر السلم، وهو يصيح "لما تظبطوا أسانسير كويس ابقى آجي".

وصعد عادل إمام مباشرة إلى سيارته وانطلق مغادراً موقع التصوير، ولم يعد مرة أخرى.

نجوم "عفاريت عدلي علام"

يذكر أن مسلسل "عفاريت عدلي علام" تأليف يوسف معاطي، إخراج رامي إمام، وشارك في بطولة المسلسل، هالة صدقي، شريف حلمي، أشرف زكي، أحمد حلاوة، ومي عمر.

