عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعا مع كبار مسؤوليه للأمن القومي يوم السبت، لمناقشة المسار المستقبلي للحرب مع إيران، بحسب ما كشفه مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن".

جاء ذلك قبل يوم واحد من تصريح ترامب أن طهران يجب أن تتحرك بسرعة، وإلا فلن يبقى لها شيء.

ووفق الشبكة حضر الاجتماع الذي جرى في نادي ترامب للجولف بفرجينيا كل من نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة المخابرات المركزية CIA جون راتكليف والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

جاء هذا الاجتماع بعد ساعات فقط من عودة ترامب من الصين، وهي دولة تعتبر الحليف التجاري والدبلوماسي الأكبر لإيران في الشرق، في توقيت يُرجح أن يكون الرئيس الأمريكي ناقش مع المسؤولين الصينيين أبعاد الأزمة مع طهران قبل هذا اللقاء الحاسم.

يأتي الاجتماع بعد أيام من إعلان البنتاجون أن المدمرة "يو إس إس ديلبرت د. بلاك" أقلعت من البحرين متجهة إلى الخليج، وأن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" تقوم بتدريبات في خليج عمان، في استعراض للقوة قبل أي عملية محتملة.

كان الرئيس ترامب قد صرّح لقناة "فوكس نيوز" مساء الجمعة، أنه لم يستهن بقدرة إيران على تحمل الألم، لكنه هدد بتدمير كل البنية التحتية الإيرانية في يومين إذا لزم الأمر، معتبرا أن الحرب التي مضى عليها شهران ونصف الشهر هي "الأقل دموية" مقارنة بحروب أمريكا السابقة في فيتنام والعراق وأفغانستان، وفقا لروسيا اليوم.