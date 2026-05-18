نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي على منصة "تروث سوشيال"، وهو يقود عمليات عسكرية في الفضاء.

كما نشر ترامب صورة لنفسه وهو يسير بجانب كائن فضائي على هيئة مخلوق بشري مكبل اليدين والرجلين "وفق سيناريو اعتقال مادورو".

وتظهر الصورة الأولى ترامب وهو يسير بجانب كائن فضائي يشبه الصورة النمطية للكائنات الفضائية في الثقافة الشعبية، وقد قُيِّدت أطرافه.

ويحيط به في الصورة عدد من العملاء السريين وضابط عسكري أمريكي.

وتدور الأحداث في منطقة جبلية ربما المنطقة 51 في ولاية نيفادا، حيث يزعم، وفقا لنظريات المؤامرة الشائعة، أن الأمريكيين يدرسون كائنات فضائية.

وتستمر الملحمة الكونية من منظور الرئيس الأمريكي في منشورات أخرى، حيث نشر ترامب صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي بينما يظهر كوكب الأرض في الخلفية، وكتب على المنشور: "قوة الفضاء الأمريكية".

كما ظهر في صورة أخرى على متن مركبة فضائية وهو يضغط على زر أحمر، بينما تعرض الشاشات أمامه 5 انفجارات في أجزاء مختلفة من الكون.

وفي الثامن من مايو، بدأت السلطات الأمريكية بنشر ملفات الأجسام الطائرة المجهولة التي وعد بها الرئيس ترامب، وقد بثت عشرات الصور ومقاطع الفيديو وشهادات الشهود.

وأعلن البنتاجون، أنه سينشر وثائق جديدة متعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة كل بضعة أسابيع.

وسبق لوزارة الحرب الأمريكية، أن طلبت زيادة ميزانية القوات الفضائية الأمريكية بأكثر من الضعف في السنة المالية 2027، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على الجاهزية القتالية في الفضاء.

ومن المتوقع أيضا أن تصبح أنظمة الأسلحة الفضائية جزءا من منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.