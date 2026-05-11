ماذا يحدث للجسم عند تناول الشمام؟

كتب : أسماء مرسي

11:00 ص 11/05/2026

الشمام من الفواكه الصيفية المفضلة لدى الكثيرين، بفضل مذاقه المميز وقيمته الغذائية العالية.

فيما يلي، إليكم أبرز الفوائد الصحية التي يوفرها لجسمك عند تناوله، وفقا لموقع "verywellhealth".

يحافظ على ترطيب الجسم

يتكون الشمام من حوالي 91% ماء، ما يجعله خيارا ممتازا للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في الأيام الحارة، كما يسهم في تلبية حوالي 20% من احتياجات الجسم اليومية من السوائل.

كيف يساعد تناول الشمام على فقدان الوزن؟

بفضل محتواه العالي من الماء والألياف، يساعد استهلاكه على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من كمية الطعام المتناولة، وهذا بدروه يساعد على إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.

يعزز صحة العين

لون الشمام الغني يشير إلى احتوائه على البيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين أ الضروري لترطيب العينين والوقاية من الجفاف، كما يحتوي على مضادات أكسدة أخرى مثل اللوتين والزياكسانثين التي تدعم صحة العين ويعمل على إبطاء تطور التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

ما تأثير تناول الشمام على صحة القلب؟

يوفر كوب واحد من الشمام 10% من احتياجاتك اليومية من البوتاسيوم، الذي يساعد على التحكم بضغط الدم وتقليل تأثير الصوديوم، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على كمية ضئيلة من الدهون المشبعة ولا يحتوي على الكوليسترول، ما يجعله مناسبا لصحة القلب.

يقوي جهاز المناعة

يحتوي أيضا على نسبة عالية من فيتامين سي الضروري لتعزيز جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات، إضافة إلى الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي والجهازية.

يحافظ على صحة البشرة

يسهم فيتامين سي في الشمام في إنتاج الكولاجين، ما يساعد على التئام الجروح وحماية البشرة من أضرار الجذور الحرة والأشعة فوق البنفسجية، ويحافظ على نضارتها ومرونتها.

يعزز الهضم

الشمام يُسهل هضمه، بفضل محتواه العالي من الماء، الذي يعمل على حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي وامتصاص العناصر الغذائية، كما أن الألياف الموجودة فيه تسهم في تحسين صحة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

