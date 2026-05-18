نشرة التوك شو| أصداء مشروع الدلتا الجديدة وأزمة الجلباب بالسينما

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أديب: فيديو بالـAI سخر من أحزاني وأبهرني فنيًا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن خسارة نادي الزمالك في الكونفدرالية كانت مؤلمة، لكنه وجد في التحفيل الجماهيري جانبًا من الإبداع الفني.

إهانة لهيبة التعليم.. محمد علي خير يعلق على فيديو الاعتداء على مدرس

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن فيديو اعتداء طلبة على مدرس داخل الفصل يمثل ضربة لهيبة مؤسسة التعليم في مصر.

الفيومي: تعديلات قانون التصالح تنهي التعقيدات وتسرع البت في الطلبات خلال شهر

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد حل العديد من المشكلات بعد التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.

اللبس حرية شخصية.. تامر أمين يهاجم منع شباب صعيدي من دخول سينما بسبب الجلباب

علق الإعلامي تامر أمين، على منع 3 شباب صعايدة من دخول عرض فيلم "أسد" بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

أستاذ زراعة: مشروع الدلتا الجديدة يعادل إنشاء ثلاث محافظات جديدة

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن مشروعات التوسع الزراعي في مصر تمثل تحولًا استراتيجيًا كبيرًا في مفهوم الأمن القومي، حيث يرتبط الأمن الغذائي مباشرة بالأمن المائي والتنمية المتكاملة.