بات وست هام الإنجليزي على أعتاب الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب"، بعد الهزيمة في مباراة اليوم أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري.

وتلقى وست هام الهزيمة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد من فريق نيوكاسل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ37 بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ماذا يحتاج وست هام للبقاء في الدوري الإنجليزي؟

وتأزم موقف الهامرز من الاستمرار في الدوري الفرنسي، حيث لم يعد مصيره بين يديه، إذ ينتظر سقوط فريق توتنهام في المباراتين المقبلتين بالدوري.

ويحتاج الهامرز لتحقيق الفوز في مباراته المقبلة بالدوري، على حساب ليدز في الجولة الأخيرة بالدوري، بالإضافة إلى هزيمة توتنهام أمام كلا من تشيلسي وإيفرتون، على التوالي.

موعد مباراة وست هام المقبلة بالدوري الإنجليزي

ويلاقي فريق وست هام نظيره ليدز يونايتد، يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

