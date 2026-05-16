أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهاراً، ثم معتدل إلى مائل للحرارة ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى/الصغرى):

· القاهرة الكبرى والوجه البحري: 41 / 24

· السواحل الشمالية: 31 / 20

· شمال الصعيد: 43 / 25

· جنوب الصعيد: 44 / 28

الظواهر المصاحبة:

يسود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال ووسط الصعيد، بسرعة تتراوح بين 35 و45 كم/ساعة، كما تشمل مناطق من البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية (أقل من 1000 متر في بعض المناطق).

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع احتمال سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

وأهابت الهيئة باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر.