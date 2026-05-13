فيتامين د من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة العظام، ودعم جهاز المناعة، وتنظيم العديد من الوظائف الحيوية.

ما أسباب شائعة لنقص فيتامين "د"؟

في هذا السياق، أشار الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي إلى أن عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس وقلة تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين هما السببان الرئيسيان لنقص فيتامين "د" بين المصريين.

وأضاف أن نمط الحياة الحديث، مثل الاستيقاظ المتأخر أو تغطية الجسم بالكامل عند الخروج، يقلل من استفادة الجسم من الشمس ويزيد من خطورة النقص.

نصائح للتعرض الآمن للشمس يوميا

وأضاف خلال استضافته بـ"بودكاست صد رد" التي تقدمه الإعلامية سماح السعيد على منصة "مصراوي" على ضرورة التعرض لأشعة الشمس لمدة 15 إلى 20 دقيقة يوميا، مع شرط أن تكون الأشعة فوق بنفسجية، والتي تظهر عندما تكون الشمس بزاوية حادة مع الأرض.

كما نصح كشف جزء كبير من الجسم مثل الذراعين أو الساقين، ويمكن القيام بذلك حتى داخل المنزل أمام نافذة أو في الشرفة للحفاظ على الخصوصية.

ما الأخطاء الشائعة في طهي الأسماك؟

تابع أن الأسماك الدهنية مثل البياض، البوري، الماكريل، السلمون، والسردين مصدرا غنيا بفيتامين "د"، لكن، حذر من أن شوي الأسماك يؤدي إلى فقدان الزيوت المفيدة التي تحتوي على الفيتامين، وبدلا من ذلك، ينصح بطهيها في صينية للحفاظ على قيمتها الغذائية.

خطر المنتجات "خالية الدسم"

انتقد بشدة الألبان والمنتجات "خالية الدسم" أو "اللايت"، موضحا أن فيتامين "د" موجود فقط في الوسط الدهني، وبالتالي، فإن تناول اللبن أو الزبادي خالي الدسم يمنع الجسم من الاستفادة من الفيتامينات الذائبة في الدهون، ويجعل هذه المنتجات عديمة الفائدة من الناحية الغذائية.

العلاقة بين الدسم وامتصاص الكالسيوم

أوضح أيضا أن إزالة الدسم من اللبن تقلل من فوائده، بالرغم من كونه مصدرا غنيا بالكالسيوم، يحتاج الجسم إلى فيتامين د وفيتامين ك الموجودين في الدسم لامتصاص الكالسيوم ونقله إلى العظام، ودون هذه الدهون، يصبح الجسم غير قادر على الاستفادة من الكالسيوم بشكل كامل.

