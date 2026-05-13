الموسيقى لغة قادرة على التأثير مباشرة في المشاعر والطاقة الداخلية للإنسان، ومن بين الظواهر الموسيقية المثيرة للاهتمام يبرز "التون" أو تردد 432 هرتز.

ما هو تردد 432 هيرتز وكيف يساعد على الاسترخاء؟

في هذا الصدد، نصح الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي بالاستفادة من منصات الفيديو مثل يوتيوب للبحث عن محتوى مفيد بدل إضاعة الوقت، مشيرا إلى أن أحد أهم هذه المجالات هو علم العلاج بالموسيقى.

أوضح خلال استضافته بـ "بودكاست صد رد" مع الإعلامية سماح السعيد على منصة "مصراوي"، أن تردد 432 هيرتز مخصص للاسترخاء والتأمل، وهو متاح بسهولة على الإنترنت.

وأضاف أن الاستماع لهذه الترددات يساعد على تهدئة العقل وتجديد الطاقة الداخلية.

فوائد تردد "528 هيرتز"

لفت الانتباه إلى أبحاث حديثة في مجال الأورام، والتي تشير إلى أن تردد 528 هيرتز له تأثير إيجابي على الحمض النووي DNA والـ RNA.

وأكد أن الموسيقى ليست علاجا بحد ذاتها، لكنها وسيلة مساعدة لضبط المزاج، كونها تشكل طاقة تدخل الجسم وتؤثر فيه.

وأشار أيضا إلى أن تردد 40 هيرتز يُستخدم في الأبحاث المتعلقة بمرض ألزهايمر.

كيف يؤثر الصوت والكلمة على الجسم والعقل؟

قدم الدكتور مثالا واضحا لتأثير الصوت على الإنسان، حيث أن سماع خبر سيء يؤدي إلى فقدان القدرة البدنية على الحركة والشعور بضيق شديد، وهو ما يُعرف شعبيا بـ "حرق الدم".

وأكد أن كل ما يحيط بالإنسان من أصوات وترددات يؤثر بشكل مباشر على كيانه الداخلي.

الابتعاد عن الضغوط

اختتم الدكتور حديثه بالتأكيد على أهمية الوعي بالتأثيرات المحيطة، مشددا على ضرورة الابتعاد عن مصادر الضغط العصبي للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية.

