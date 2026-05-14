بالترام.. محافظ الإسكندرية ووفد ألماني يتفقدون "عامود السواري"

كتب : محمد البدري , محمد عامر

06:12 م 14/05/2026
    محافظ الإسكندرية ووفد ألماني يتفقدون عمود السواري بالترام (2)
    جانب من جولة محافظ الإسكندرية ووفد ألماني بعمود السواري (2)
    محافظ الإسكندرية ووفد ألماني يتفقدون عمود السواري بالترام (3)
    محافظ الإسكندرية ووفد ألماني يتفقدون عمود السواري بالترام (1)
    محافظ الإسكندرية يشرح للوفد الألماني مشروع التطوير

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، برفقة أنجريد جابريلا هوفن، المديرة التنفيذية لمجلس إدارة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، زيارة ميدانية لمنطقة "عمود السواري الأثرية"، وذلك في إطار دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات وتطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية.

جولة بالترام ومناقشة التحديات العمرانية

بدأت الزيارة باستقبال المحافظ للوفد في منطقة "عمود السواري" الأثرية، أعقبها جولة تفقدية باستخدام "ترام الإسكندرية" في شارع عمود السواري وصولاً إلى منطقة كرموز.

وناقش المحافظ مع الوفد التحديات العمرانية المعقدة التي تواجه المنطقة، وما تمتلكه من تنوع فريد يجمع بين الآثار والنشاط التجاري والكتل السكنية، مؤكداً ضرورة خلق توازن بين التطوير والحفاظ على الهوية التاريخية.

دعم العنصر البشري والورش الصغيرة

واستمع المهندس أيمن عطية إلى عدد من أصحاب ورش الحدادة بالمنطقة لمناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وأكد أن الهدف من التعاون مع الجانب الألماني ليس فقط تطوير البنية التحتية، بل رفع كفاءة العنصر البشري ودعم المشروعات الصغيرة بما ينعكس على تحسين الظروف المعيشية لمواطني كرموز والمناطق المحيطة.

المرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات

أعلن المحافظ عن اختيار منطقتي كرموز بحي غرب واللبان بحي الجمرك لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع خلال الفترة من 2026 إلى 2029، بتمويل من الوزارة الألمانية الفيدرالية، ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية بما يتواكب مع التغيرات المناخية ورؤية مصر 2030.

حضر الجولة محمد صلاح السكرتير العام، ومسؤولو الوكالة الألمانية بمصر، وممثلو صندوق التنمية الحضرية، ورؤساء أحياء غرب والجمرك، وممثلو الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

الإسكندرية الترام البنية التحتية

