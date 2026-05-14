ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمرة الأولى وهو يشرب ما يبدو أنه كحول، خلال تبادل الانخاب مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وفقا لشبكة "cnbc".

🔸ويُعرف ترامب بانقطاعه التام عن الكحول والتدخين وهو ما ربطه في تصريحات سابقة بتجربة عائلية مؤلمة بعد وفاة شقيقه نتيجة مشاكل مرتبطة… — CNBC Arabia (@CNBCArabia) May 14, 2026

ورغم معرفة ترامب بانقطاعه التام عن الكحول والتدخين، الإ أنه تناول النخب في خطوة اعتُبرت تقديرا للرئيس الصيني.

وبحسب cnbc، قاطع ترامب الكحول، بسبب تجربة عائلية مؤلمة بعد وفاة شقيقه نتيجة مشاكل مرتبطة بإدمان الكحول.