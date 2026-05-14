"رغم مقاطعته له".. ترامب يتناول الكحول مع نظيره الصيني
كتب : وكالات
ترامب وشي
ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمرة الأولى وهو يشرب ما يبدو أنه كحول، خلال تبادل الانخاب مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وفقا لشبكة "cnbc".
⭕️ للمرة الأولى يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يشرب ما يبدو أنه كحول، خلال تبادل الأنخاب مع الرئيس الصيني، في خطوة اعتُبرت تقديراً للرئيس شي— CNBC Arabia (@CNBCArabia) May 14, 2026
🔸ويُعرف ترامب بانقطاعه التام عن الكحول والتدخين وهو ما ربطه في تصريحات سابقة بتجربة عائلية مؤلمة بعد وفاة شقيقه نتيجة مشاكل مرتبطة… pic.twitter.com/fat47XiPym
وبحسب cnbc، قاطع ترامب الكحول، بسبب تجربة عائلية مؤلمة بعد وفاة شقيقه نتيجة مشاكل مرتبطة بإدمان الكحول.