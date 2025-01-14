6 عادات صحية تخفض مستوى الكوليسترول

الكوليسترول، مادة شمعية ضرورية لبناء خلايا الجسم، يمكن أن تتحول إلى عدو عندما ترتفع مستوياتها في الدم، ولكن، هناك عادات صباحية بسيطة يمكن اتباعها تساعدك على خفض الكوليسترول بشكل طبيعي ودون الحاجة إلى أدوية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الماء الدافئ بالليمون

الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على تطهير الجسم ومعالجة الدهون، بالإضافة إلى، يخفض نسبة الكوليسترول الضار ومنع تراكم اللويحات في الشرايين.

وجبة فطور غنية بالألياف

تناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان في وجبة الفطور، مثل الشوفان وبذور الشيا والفواكه، له تأثير كبير على مستويات الكوليسترول.

تناول المكسرات

نظرا لأن المكسرات غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والدهون غير المشبعة، والتي تعمل على تحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وخفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL).

المشي السريع

النشاط البدني المنتظم يساعد على زيادة الكوليسترول الجيد (HDL) وتقليل الدهون الثلاثية، بالإضافة إلى ذلك، يحسن المشي الدورة الدموية ويمنحك طاقة إيجابية لبقية اليوم.

اليوجا

تساعد ننارسة اليوجا على تحسين الدورة الدموية ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، ما يخفض مستويات الكوليسترول الضار.

الشاي الأخضر بدلا من القهوة

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى، يمنحك دفعة من الطاقة دون آثار جانبية للكافيين.

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