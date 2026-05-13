إعلان

هتافات مؤيدة لفلسطين خلال مرور موكب الملك تشارلز في لندن.. فيديو

كتب : وكالات

09:58 م 13/05/2026 تعديل في 10:18 م

الملك تشارلز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض موكب الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا أثناء سيرهما في لندن لهتافات داعمين تأييدا لفلسطين.


ووثقت العديد من مقاطع الفيديو هتفت مجموعة المتظاهرين يقولون: "حرروا فلسطين" و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".

بحسب صحيفة "ذا ناشيونال"، رفع المتظاهرين لافتة كتب عليها: "أوقفوا النواب عن أخذ أموال الضغط المؤيدة لإسرائيل".

وبجانبها لافتة أخرى في شارع البرلمان تقول: "لا تسمحوا لفاراج الإصلاح بتقسيم البلاد".

ووفقًا صحيفة "ذا ناشيونال"، كتب على أكبر لافتة: "إنهاء سيطرة الصهيونية على السياسة في المملكة المتحدة. كسر التحالف مع إسرائيل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بريطانيا الحرية لفلسطين هتافات مؤيدة لفلسطين الملك تشارلز الثالث

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيطرة على حريق سيارة داخل جراج العتبة بالقاهرة
حوادث وقضايا

السيطرة على حريق سيارة داخل جراج العتبة بالقاهرة
فيديو هدف عمر مرموش في مرمى كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي اليوم
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف عمر مرموش في مرمى كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي اليوم
رغم ظروفه الصحية.. 20 صورة لـ محمود الخطيب في 4 عزاءات بأسبوع
رياضة محلية

رغم ظروفه الصحية.. 20 صورة لـ محمود الخطيب في 4 عزاءات بأسبوع

قبل قمة الصين.. ترامب يُهاجم الصحفيين ويتهمهم بـ"التشكيك" في إنجازاته (فيديو)
شئون عربية و دولية

قبل قمة الصين.. ترامب يُهاجم الصحفيين ويتهمهم بـ"التشكيك" في إنجازاته (فيديو)
الدكتور مجدي نزيه ينصح السيدات بمشاهدة "توم وجيري".. فما السبب؟
نصائح طبية

الدكتور مجدي نزيه ينصح السيدات بمشاهدة "توم وجيري".. فما السبب؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان" بدمياط
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا