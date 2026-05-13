تعرض موكب الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا أثناء سيرهما في لندن لهتافات داعمين تأييدا لفلسطين.



ووثقت العديد من مقاطع الفيديو هتفت مجموعة المتظاهرين يقولون: "حرروا فلسطين" و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".

داعمون يهتفون تأييدًا لفلسطين خلال مرور موكب الملك تشارلز والملكة كاميلا في لندن#فيديو pic.twitter.com/0kods0nkLM — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 13, 2026

بحسب صحيفة "ذا ناشيونال"، رفع المتظاهرين لافتة كتب عليها: "أوقفوا النواب عن أخذ أموال الضغط المؤيدة لإسرائيل".

وبجانبها لافتة أخرى في شارع البرلمان تقول: "لا تسمحوا لفاراج الإصلاح بتقسيم البلاد".

ووفقًا صحيفة "ذا ناشيونال"، كتب على أكبر لافتة: "إنهاء سيطرة الصهيونية على السياسة في المملكة المتحدة. كسر التحالف مع إسرائيل".