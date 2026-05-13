كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس 14 مايو 2026، محذرةً من ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأكدت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار على السواحل الشمالية الغربية، على أن يكون الطقس معتدلًا خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أوضحت "الأرصاد" أن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس ستكون على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 21 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 18 درجة .

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 22 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

أشارت "الهيئة" إلى تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لافتةً إلى أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، خاصة في الأماكن المكشوفة.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

توقعت "هيئة الأرصاد" فرصًا ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

الأرصاد تناشد المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكدت "الهيئة" في ختام بيانها، أن هذه التوقعات يتم إصدارها من خلال دراسة أحدث خرائط الطقس، مع استمرار تحديث البيانات في حال حدوث أي تغيرات، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية الصادرة عنها أولًا بأول.

