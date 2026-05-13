قال الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، إن المنطقة تمر بمرحلة صعبة ومفصلية بسبب حرب إيران، مشيرًا إلى أن المواطن يشهد ضغوطًا متزايدة بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية في مصر نتيجة ارتفاع الأسعار وتزايد الفواتير.

أضاف "الجلاد" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، أنه مندهش من السياسات الاقتصادية الحالية، معتبرًا أن المواطن المصري يتحمل أعباءً متسارعة وبوتيرة عالية، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والسلع والخدمات الأساسية.

وأوضح أن موجة تضخمية انعكست على مختلف مناحي الحياة، مؤكدًا أن الأسعار أصبحت مرتفعة بشكل ملحوظ، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط على الأسر المصرية.

وأشار "الجلاد" إلى أنه يتابع ردود أفعال المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعبر الكثيرون عن عدم قدرتهم على مجاراة الزيادات المستمرة في الأسعار وتكاليف المعيشة.

وطالب مجدي الجلاد، بضرورة وجود إدراك سياسي واقتصادي لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، مؤكدًا أهمية إعادة تنظيم بعض القرارات بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة وقدرة المواطن على التحمل.

وأكد "الجلاد" أن المواطن لا يستطيع تطبيق سياسات الترشيد بشكل كامل في الخدمات الأساسية مثل: الكهرباء والاتصالات، ما يتطلب مراجعة بعض السياسات الاقتصادية الحالية.

دعا الإعلامي مجدي الجلاد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ضرورة إعادة النظر في بعض القرارات الاقتصادية، واتخاذ خطوات حقيقية من شأنها تخفيف الضغوط على المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

