شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما لاذعا على مراسلي البيت الأبيض خلال تصريحات نارية ومثيرة للجدل وصادمة أدلى بها قبيل مغادرته للمشاركة في قمة تاريخية ومرتقبة في بكين.

ترامب يشن هجوما حادا على الصحفيين

وفي لحظة اتسمت بـ"التوتر الشديد"، انفعل الرئيس الأمريكي ردا على سؤال وجهته إحدى الصحفيات حول تكلفة توسعة قاعة الاحتفالات الجديدة بالبيت الأبيض على دافعي الضرائب، حيث قاطعها ترامب بحدة واصفا إياها بـ"الغباء".

TRUMP: "We have a ballroom that's under budget. It's going up right here. I doubled the size of it because we obviously need that."



REPORTER: "The price has doubled..."



TRUMP: "I doubled the size of it, you dumb person. I doubled the size. You are not a smart person." pic.twitter.com/iC03NPPEye — Breaking911 (@Breaking911) May 12, 2026

وأكد ترامب، أنه قام بمضاعفة حجم القاعة، ومستنكرا في الوقت ذاته التشكيك في قيمة الإنجازات التي حققها داخل المقر الرئاسي، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء.

دفاع رئاسي عن السياسات الاقتصادية وتبرير ارتفاع معدلات التضخم

رفض الرئيس ترامب، بشكل قاطع التلميحات الصحفية بفشل سياساته الاقتصادية بعد صدور تقارير تُشير إلى وصول التضخم لأعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات.

Trump on Iran: "We had a choice. Let these lunatics have a nuclear weapon. If you want to do that, then you're a stupid person."



"Anybody that wants them to have a nuclear weapon is a stupid person." pic.twitter.com/ZGbVicaGWG — Defiant L’s (@DefiantLs) May 13, 2026

وأضاف ترامب، بصوت مرتفع، أن سياساته تعمل بكفاءة مذهلة، موضحا أن معدلات التضخم كانت مستقرة عند نسبة 1.7 بالمئة قبل اندلاع الحرب الأخيرة.

واعتبر الرئيس الأمريكي، أن الارتفاع الحالي هو ضريبة ضرورية لمنع من وصفهم بـ"المجانين" من امتلاك سلاح نووي، مشددا على أن البديل كان سيكون "كارثيا" على أمن الولايات المتحدة والعالم.

🚨 LMFAO!! Trump just went off on a reporter!



"You're a STUPID person, and you happen to be!"



REPORTER: "You promised to bring inflation down. It's now at its highest level in three years. Are your policies not working? What's happening?"



TRUMP: "If you go back to just before… pic.twitter.com/UcFrPo9szY — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 12, 2026

أزمة الطاقة وتداعيات الحصار البحري على أسعار المستهلك الأمريكي

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، قفزة حادة في أسعار المستهلكين خلال شهر أبريل لتصل إلى 3.8 بالمئة، وهي الزيادة السنوية "الأكبر" منذ مايو 2023، حيث تُشير التحليلات الاقتصادية إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب مع إيران يُمثّل نحو 40 بالمئة من هذه الزيادة.

وقد أدت إجراءات الحصار البحري التي فرضها ترامب على الموانئ الإيرانية إلى اضطراب واسع في الأسواق العالمية خاصة مع رفض الصين الاستجابة للمطالب الأمريكية بفتح مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس النفط العالمي.

تفاؤل بلقاء الزعيم الصيني رغم التوتر التجاري وأزمة الوقود

أعرب ترامب، عن حماسه الشديد للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج، واصفا إياه بـ"الصديق" الذي يجمعه به تفاهم جيد، متوقعا أن تُسفر القمة المرتقبة عن نتائج إيجابية ملموسة رغم الانتقادات الصينية اللاذعة للحصار البحري الأمريكي واصفة إياه بـ"العمل غير المسؤول".

وفي الوقت الذي تعقد فيه القمة وصلت أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية متجاوزة حاجز 100 دولار للبرميل، بينما قفز سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.50 دولارا مقارنة بنحو 2.90 دولارا قبل بدء النزاع.

وفد رئاسي رفيع يرافق ترامب في رحلته الجوية إلى بكين

غادر دونالد ترامب على متن طائرة "إير فورس وان" متوجها إلى الصين برفقة وفد يضم عددا من أبرز حلفائه والمقربين منه ومن بينهم ماركو روبيو وإريك ولارا ترامب بالإضافة إلى ناتالي هارب ووالت ناوتا.

وتأتي هذه الرحلة في ظل حالة من الجمود تُسيطر على مسار السلام بعد رفض ترامب للمقترحات الإيرانية الأخيرة لإنهاء الحرب، مما يُعزز التكهنات بأن القمة في بكين قد تكون المنصة الأخيرة لمحاولة احتواء التصعيد العسكري وتداعياته الاقتصادية التي بدأت تضغط بشكل مباشر على الداخل الأمريكي.