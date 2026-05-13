رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بكلمات تتنافى مع قيم المجتمع.

أنهت القوات ممارسات المذكورة بضبطها في دائرة قسم شرطة العجوزة، حيث عُثر بحوزتها على هواتف محمول تضم دلائل نشاطها، واعترفت بنشر المحتوى المخل لزيادة المشاهدات والأرباح.

كشف حقيقة فيديو "موقف قصر النيل"

فحصت أجهزة الأمن مقطع فيديو ادعى فيه سائق ميكروباص تعرضه للتهديد من منادي سيارات لرفضه دفع إتاوة بمنطقة قصر النيل.

كشفت التحريات أن الواقعة مجرد مشادة كلامية بين السائق وموظف بشركة مستأجرة للموقف الرسمي، بسبب قيام السائق بالتحميل خارج الموقف ورفضه دفع الرسوم المقررة قانوناً، وتم ضبط الطرفين وباشرت النيابة التحقيق.



