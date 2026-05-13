النيابة في قضية قاتلة أطفالها بالشروق: "خنقت أبناءها وسحقت نعمة الله بيديها"

كتب : أحمد عادل

06:19 م 13/05/2026 تعديل في 08:00 م

ممثل النيابة في قضية الشروق

طالبت النيابة العامة، في مرافعتها التي نشرتها على الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، بتوقيع أقصى عقوبة على ربة منزل المتهمة بقتل أطفالها الـ3 خنقًا بمدينة الشروق، وهي الإعدام شنقًا.

النيابة: المتهمة نشأت على الغلظة وتربت على القسوة

وقال ممثل النيابة العامة خلال مرافعته أمام المحكمة: "المتهمة نشأت على الغلظة وتربت على القسوة، فكبرت متحجرة القلب متيبسة المشاعر".

وأضاف: "رزقها الله 3 أطفال في عمر الزهور، لكن الشيطان وسوس لها بأن تتنصل من مسؤوليتها تجاههم، حتى دلها على خنقهم وسحق نعمة الله تحت وطأة ذرائع ساقتها لتبرير جريمتها".

النيابة تطالب بإعدام المتهمة بقتل أطفالها الـ3 بالشروق

وتابع وكيل النائب العام: "فلا تأخذكم بها رحمة أو شفقة، وتطالب النيابة العامة بأعلى صوت، دون مواربة أو تورية، بتوقيع عقوبة الإعدام عليها".

وقررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المتهمة إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

