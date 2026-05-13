تشهد فترات تغير الفصول وتقلبات الطقس حالة من الارتباك لدى كثير من الأشخاص، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة نهارًا وانخفاضها بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل، هذه التغيرات المفاجئة تؤثر على المناعة والجهاز التنفسي، وتزيد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والحساسية والإجهاد العام.

لذلك ينصح باتباع بعض العادات الصحية التي تساعد الجسم على التكيف مع اختلاف درجات الحرارة وتقليل فرص التعرض للمشكلات الصحية.

لماذا تؤثر تقلبات الطقس على صحة الجسم؟

بحسب "Harvard Health"، فإن الانتقال المفاجئ بين الأجواء الحارة والباردة يضع الجسم تحت ضغط مستمر للتكيف مع تغير درجات الحرارة، ما يؤثر على الجهاز المناعي ويزيد من فرص الإصابة بالعدوى الفيروسية ومشكلات الجهاز التنفسي.

كما أن الهواء البارد والجاف يسبب تهيجًا في الممرات التنفسية وجفاف الأغشية المخاطية، وهي خط الدفاع الأول ضد الفيروسات والبكتيريا.

ما أبرز المشكلات الصحية المرتبطة بتغير الطقس؟

تزداد خلال هذه الفترات حالات نزلات البرد والإنفلونزا، بالإضافة إلى الحساسية الموسمية والتهابات الجيوب الأنفية والصداع والإرهاق.

كما يعاني بعض الأشخاص، خاصة مرضى الحساسية والربو، من صعوبة في التنفس بسبب تغير درجات الحرارة والرطوبة بشكل سريع، بحسب "Cleveland Clinic".

كيف تحمي نفسك من نزلات البرد مع اختلاف درجات الحرارة؟

ينصح بعدم الانخداع بحرارة الطقس نهارًا، وضرورة ارتداء ملابس مناسبة يمكن تخفيفها أو زيادتها حسب تغير الأجواء، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

كما يُفضل شرب كميات كافية من المياه للحفاظ على ترطيب الجسم، لأن الجفاف قد يضعف قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

ومن الضروري أيضًا الحصول على ساعات نوم كافية، لأن النوم الجيد يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتحسين قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

لماذا تزداد العدوى في الأجواء الباردة؟

الأجواء الباردة تدفع الناس للبقاء لفترات أطول في الأماكن المغلقة، ما يزيد فرص انتقال الفيروسات بين الأشخاص بسهولة أكبر.

كما أن الهواء البارد والجاف يساعد بعض الفيروسات على البقاء لفترة أطول، وهو ما يفسر زيادة انتشار نزلات البرد والإنفلونزا خلال فترات الطقس المتقلب.

ما الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة؟

التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل البرتقال والليمون والخضروات الورقية والأسماك والمكسرات.

كما تساعد المشروبات الدافئة، مثل الأعشاب الطبيعية، على الشعور بالدفء وترطيب الجسم، خاصة خلال الأجواء الباردة ليلًا.

في المقابل، يُفضل تقليل الوجبات السريعة والسكريات المصنعة، لأنها قد تؤثر سلبًا على كفاءة الجهاز المناعي.

متى يجب استشارة الطبيب؟

عند الشعور بالأعراض الشديدة مثل ضيق التنفس، وارتفاع الحرارة المستمر، وآلام الصدر، أو الإرهاق الحاد، خاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما يُنصح مرضى الحساسية والربو بمتابعة حالتهم الصحية باستمرار خلال فترات تغير الطقس لتجنب أي مضاعفات مفاجئة.

اقرأ أيضًا:

لو عندك كحة مستمرة- 7 نصائح لتجنب الإصابة بحساسية الصدر



سعال مستمر أو ضيق في الصدر.. 5 علامات تستدعي مراجعة الطبيب فورًا

