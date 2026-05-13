أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن حكومتها ستوافق على إطار عمل لاستئناف الطاقة النووية في إيطاليا هذا الصيف.

وأوضحت ميلوني - أمام البرلمان اليوم الأربعاء، أنه سيتم إقرار قانون يُمكن من العودة إلى هذا المصدر للطاقة هذا الصيف. وفق وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وقالت ميلوني: "إن ذلك سيعزز استقلال الحكومة الإيطالية في مجال الطاقة بتكاليف أقل، لا سيما في أعقاب الحرب مع إيران".

وتسعى إيطاليا، التي تخلت عن الطاقة النووية بعد استفتاء شعبي عقب كارثة تشيرنوبيل قبل 40 عاما، إلى استخدام مفاعلات صغيرة من أحدث جيل، تُشغلها شركات القطاع الخاص، للعودة إلى هذا المصدر للطاقة.