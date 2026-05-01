مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يبحث الكثيرون عن أطعمة منعشة تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل، ويأتي الشمام ضمن أبرز الفواكه الصيفية التي تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية المتعددة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام؟

ووفقا لموقع "Healthline"، فإن تناول الشمام بانتظام يمنح الجسم مجموعة من الفوائد الصحية المهمة، نظرا لاحتوائه على الماء والعناصر الغذائية الأساسية التي تدعم وظائف الجسم المختلفة.

1- كيف يساعد الشمام على ترطيب الجسم؟

يتميز الشمام باحتوائه على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة، خاصة في الأجواء الحارة، وبالتالي تقليل خطر الجفاف.

2- هل يدعم الشمام صحة القلب؟

يحتوي الشمام على البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل الضغط على القلب، ما يساهم في دعم صحة الجهاز القلبي الوعائي.

3- كيف يقوي الشمام جهاز المناعة؟

بفضل غناه بفيتامين C، يساعد الشمام على تعزيز مناعة الجسم، ودعم قدرته على مقاومة العدوى والأمراض.

4- ما تأثيره على صحة البشرة؟

يساهم فيتامين A ومضادات الأكسدة الموجودة في الشمام في تحسين نضارة البشرة وتقليل علامات التعب، ما يمنح الجلد مظهرا أكثر صحة وحيوية.

5-هل يمنح الجسم طاقة؟

يحتوي الشمام على سكريات طبيعية تمنح الجسم طاقة سريعة، دون التسبب في زيادة الدهون أو الشعور بالثقل.



6- هل الشمام مناسب للدايت؟

يعد خيارا مناسبا للأنظمة الغذائية، لأنه منخفض السعرات الحرارية ويمنح إحساسا بالشبع، ما يساعد في التحكم بالوزن.

7- هل يساعد في تحسين الهضم؟

تساعد الألياف الغذائية الموجودة في الشمام على تحسين حركة الأمعاء، ودعم عملية الهضم، وتقليل احتمالات الإصابة بالإمساك.

