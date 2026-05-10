كشف سيفاك بارسيجيان طبيب العظام الروسي أن ألم الرقبة المزمن غالبا لا يكون مرتبطا بأمراض العمود الفقري، بل يكون ناتجا عن سوء حالة الأسنان أو اختلال وظيفة المفصل الصدغي الفكي.

هل ألم الرقبة المزمن مرتبط بالأسنان؟

يؤدي الإفراط في استخدام العضلات المرتبطة بالمفصل الصدغي الفكي إلى تشنجات تمتد لتشمل عضلات الرقبة بأكملها، مما يفسر شعور البعض بالألم المزمن حتى عند عدم وجود مشكلات في العمود الفقري.

هل فحص الأسنان والمفصل الصدغي الفكي يفسر صداع الرقبة المستمر؟

غالبا ما لا تفسر التغيرات في صور الرنين المغناطيسي للعمود الفقري شكاوى المرضى من الصداع أو التوتر في مؤخرة الرأس، أو تيبس الرقبة، لذلك في مثل هذه الحالات، يتم التركيز على فحص المفصل الصدغي الفكي والأسنان لتحديد السبب الحقيقي للأعراض.

كيف يؤثر سوء الأسنان على الرقبة والفك؟

يرتبط الفك والرقبة بسلسلة عضلية مشتركة، حيث تساعد العضلات الصدغية، وعضلات قاع الفم والعضلات القصية الترقوية الخشائية كنظام متكامل.

وعندما تجهد إحدى هذه العضلات بسبب سوء إطباق الأسنان أو خلل في المفصل الصدغي الفكي، ينتقل التوتر إلى باقي عضلات السلسلة، مما يسبب الألم والتصلب في الرقبة والفك معًا.

لماذا تشعر بالألم في الرقبة وليس الفك؟

نتيجة الإجهاد العضلي الناتج عن سوء إطباق الأسنان أو خلل المفصل الصدغي الفكي، قد لا يشعر الشخص بالألم في الفك نفسه، بل في الرقبة أو حتى حزام الكتف. وقد يظهر أيضا صرير الأسنان ليلاً نتيجة انقباض الفك بشدة، ومع حلول الصباح، تتشنج هذه العضلات، مما يؤثر على كل عضلات الرقبة المرتبطة بها، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

هل يمكن للتنفس من الفم أن يسبب ألم الرقبة؟

هناك آلية أخرى للألم مرتبطة بوضع اللسان وطريقة التنفس، فعندما يتنفس الشخص من الفم بسبب احتقان الأنف أو عادة مكتسبة، يسقط اللسان إلى قاع الفم، ويتحرك الفك السفلي للخلف وللأسفل لفتح مجرى الهواء، مما يضيف توترا إضافيًا على عضلات الفك والرقبة ويساهم في الشعور بالألم المزمن.

كيف تؤدي وضعية الرأس والفك إلى ألم الرقبة والكتفين؟

عندما يتحرك الفك للخلف مع الرأس بسبب اضطرابات التنفس أو وضعية اللسان، يضطر الشخص إلى النظر للأمام مباشرة، مما يجهد عضلات الرقبة وأعلى الظهر ويدفع الرأس للأمام.

وتؤدي هذه الوضعية، المعروفة باسم "انحناء الرأس للأمام" الكلاسيكية، إلى ألم مزمن في الرقبة والكتفين، ويصل الأمر إلى تنميل في الأصابع نتيجة انضغاط جذور الأعصاب.

إذا بدأ ألم الرقبة صباحا واختفى خلال اليوم، فقد يشير إلى صرير الأسنان أو خلل في المفصل الصدغي الفكي.

كما يعتبر سماع صوت طقطقة في الفك، أو طحن الأسنان ليلا، أو جفاف الفم صباحا، علامات تحذيرية.

