يُعد تناول الدجاج جزءا أساسيًا من النظام الغذائي اليومي لدى كثير من الأسر، لكن الخطر الحقيقي يكمن في استهلاك الدجاج الفاسد أو غير المطهو جيدًا، ما قد يؤدي إلى الإصابة بتسمم غذائي قد تتراوح أعراضه بين البسيطة والخطيرة.

الغثيان والقيء

وتعليقًا على ذلك يقول الدكتور معتز القيعي، يُعد الشعور بالغثيان من أولى العلامات التي تظهر بعد تناول الدجاج الفاسد، وغالبًا ما يتبعه القيء كوسيلة دفاعية من الجسم للتخلص من السموم.

الإسهال المتكرر

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، من الأعراض الشائعة أيضًا، حيث يحاول الجهاز الهضمي طرد البكتيريا الضارة، وقد يكون الإسهال مائيًا أو مصحوبًا بمخاط، وفي بعض الحالات دم.





آلام وتقلصات حادة في البطن

وأكد القيعي، يشعر المصاب بتقلصات مؤلمة نتيجة تهيج المعدة والأمعاء بسبب البكتيريا مثل السالمونيلا أو الكامبيلوباكتر.

ارتفاع درجة الحرارة

وأشار إلى أن الحمى مؤشر واضح على أن الجسم يحارب عدوى، وقد تكون مصحوبة بقشعريرة وإرهاق عام.



الصداع والدوخة

نتيجة فقدان السوائل بسبب القيء والإسهال، قد يعاني المصاب من صداع مستمر وشعور بالدوار.

فقدان الشهية والإرهاق

يشعر المصاب بتعب شديد مع فقدان الرغبة في تناول الطعام، وهو ما يزيد من ضعف الجسم إذا لم يتم تعويض السوائل والعناصر الغذائية.

الجفاف

يُعد من أخطر الأعراض، خاصة لدى الأطفال وكبار السن، ويظهر في صورة جفاف الفم، قلة التبول، والشعور بالعطش الشديد.

وأختتم القيعي حديثه قائلا:" يجب اتأكد من صلاحية الدجاج قبل استخدامه وأيضًا حفظه في درجات حراراة مناسبة داخل الثلاجة لمنع تلوثه بالطعمة الأخرى".







