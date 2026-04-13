ربما لا يعلم الكثيرون أن الإفراط في تناول الفسيخ ينطوي على مخاطر كثيرة، نظرا لأن طريقة تصنيعه وتخزينه قد تسمح بتكون مركبات ضارة أو تلوثات بكتيرية في حال عدم اتباع اشتراطات السلامة الغذائية بشكل دقيق.

ما المخاطر المحتملة المرتبطة بالفسيخ؟

وأوضح الدكتور محمود عبد الرازق، استشاري التغذية العلاجية، أن من أبرز المخاطر المحتملة المرتبطة بالفسيخ هو احتمال تكون مادة "الهيستامين" نتيجة التخمر غير السليم، وهي مادة قد تسبب أعراضا تحسسية مثل الصداع والاحمرار وارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

وأضاف "عبد الرازق" في تصريحات لـ"مصراوي" أن التخزين غير الآمن أو عدم تمليح الأسماك بشكل كاف قد يفتح الباب أمام نمو بكتيريا خطيرة مثل "كلوستريديوم بوتولينوم"، التي تعد من أخطر أنواع البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي، وقد تؤثر على الجهاز العصبي في الحالات الشديدة.

مخاطر ارتفاع نسبة الأملاح في الفسيخ

وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الأملاح في الفسيخ يمثل خطرا إضافيا على مرضى الضغط والكلى والقلب، حيث قد يؤدي إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ.



وشدد على أهمية شراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة، وتجنب الإفراط في تناولها، مع الإكثار من شرب الماء وتناول الخضروات الطازجة.

