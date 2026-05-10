إحباط محاولة تهريب نصف طن دقيق مدعم للسوق السوداء في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

03:03 م 10/05/2026

أحبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، صباح اليوم الأحد، محاولة كبرى لتهريب كميات من الدقيق البلدي المدعم بطريق الجنوب، قبل بيعها خارج نطاق المحافظة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط سيارة محملة بالدقيق


ورصد الفريق الميداني التابع للمديرية سيارة نصف نقل أثناء سيرها بطريق الجنوب، وبفحصها تبين احتوائها على نصف طن من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين.

محاولة للبيع بالسوق السوداء


وأكدت المديرية، في بيان لها، أن السيارة كانت مجهزة لتهريب الدقيق خارج المحافظة بهدف بيعه في السوق السوداء والاستيلاء على أموال الدعم المخصصة للمواطنين.

إجراءات قانونية


ومن جانبها، شددت مديرية التموين على أن أي اعتداء على منظومة الدعم سيُواجه بكل حسم، حيث جرى التحفظ على السيارة وحمولة الدقيق بالكامل، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات مع المتورطين.

رقابة مستمرة


يشار إلى أنه تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد إحكام الرقابة على المنافذ والطرق الحيوية على مدار الساعة، لمنع تهريب السلع المدعمة والحفاظ على حقوق المواطنين.

