البطيخ من الفواكه الصيفية الأساسية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف والبروتين، مع ذلك، تناوله في ظل ظروف معينة يسبب التسمم الغذائي، وفي حالات نادرة، يؤدي إلى مضاعفات خطيرة بما في ذلك الوفاة.

هل يمكن أن يسبب البطيخ التسمم الغذائي؟

نعم، مثل أي فاكهة طازجة يمكن أن تتلوث البطيخ بالبكتيريا الضارة، فهي تحتوي على نسبة عالية من الماء والسكر، مما يخلق بيئة مثالية لنمو الميكروبات إذا لم يتم التعامل معها أو تخزينها بشكل صحيح.

ما هي مسببات الأمراض الشائعة المرتبطة بالفاكهة الملوثة؟

عدوى السالمونيلا

داء الليستريات

عدوى الإشريكية القولونية

ما الأعراض التي تشير إلى الإصابة بها؟

يمكن أن تؤدي هذه البكتيريا إلى أعراض مثل الإسهال والقيء وتشنجات المعدة وارتفاع درجة الحرارة وهي أعراض كلاسيكية للتسمم الغذائي وإذا لم يتم التعامل معها بسرعة يمكن أن تكون خطيرة، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

متى يصبح الأمر خطيرا؟

التسمم الغذائي الناتج عن تناول البطيخ يكون خفيفا نسبيا ويشفى بعد أخذ قسط من الراحة وشرب السوائل، إلا أنه يصبح خطيرا عند حدوث جفاف شديد نتيجة القيء أو الإسهال المستمر أو عند انتشار العدوى إلى مجرى الدم، مما يؤدي إلى مضاعفات مثل تسمم الدم أو عند إصابة شخص ما بطفل أو مسن أو حامل أو يعاني من ضعف في جهاز المناعة.

متى يتحول التسمم الغذائي إلى حالة مهددة للحياة؟

بدون علاج طبي في الوقت المناسب تصبح هذه المضاعفات مهددة للحياة، ولذلك، بالرغم من ندرتها إلا أن التسمم الغذائي بالبطيخ يؤدي إلى الوفاة في الحالات الشديدة.

كيف تسهم أدوات المطبخ غير النظيفة في نقل البكتيريا؟

يمكن أن تنقل السكاكين غير النظيفة أو ألواح التقطيع أو الأيدي غير النظيفة البكتيريا إلى الفاكهة.

هل يمكن أن تحمل قشرة الفاكهة البكتيريا قبل تقطيعها؟

قد تكون البكتيريا موجودة بالفعل على القشرة الخارجية قبل التقطيع.

هل يمكن أن يؤدي الحقن غير الصحي إلى تلوث البطيخ؟

بائعي الفاكهة يحقنون البطيخ بالسكر أو محلول الجلوكوز لزيادة حلاوته، وإذا تم ذلك بطريقة غير صحية، يؤدي إلى دخول البكتيريا إلى داخل الثمرة، مما يكون خطيرا على المدى البعيد.

كيف يؤثر ترك البطيخ المقطع في درجة حرارة الغرفة على سلامته؟

يصبح البطيخ المقطع المتروك في درجة حرارة الغرفة بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا.

هل يؤثر توقيت تناول البطيخ على خطر التسمم الغذائي؟

من الخرافات الشائعة أن تناول البطيخ ليلا مضر، ومع ذلك، لا يؤدي التوقيت وحده إلى التسمم الغذائي.

قد يؤدي تناول فاكهة ملوثة في وقت متأخر من الليل إلى تفاقم الشعور بالانزعاج، لأن عملية الهضم تتباطأ أثناء النوم.

وللحصول على أفضل النتائج، ينصح بتناول البطيخ صباحا بين الوجبات، وكوجبة خفيفة خلال النهار.

كيف يمكنك الوقاية من التسمم الغذائي الناتج عن تناول البطيخ؟

الحرص دائما على غسل القشرة الخارجية جيدا قبل التقطيع.

استخدام أدوات وأسطح نظيفة.

يجب بعد تقطيع البطيخ حفظه داخل الثلاجة.

تجنب شراء البطيخ من مصادر مجهولة أو غير صحية.

عدم ترك البطيخ المقطع في الخارج لفترات طويلة.

ما العامل الحقيقي وراء خطورة تناول البطيخ؟

بالرغم من ندرة حدوث ذلك، إلا أن تناول البطيخ يكون مميتا خاصة إذا كانت الثمرة ملوثة.

لا يكمن الخطر الحقيقي في البطيخ نفسه، بل في طريقة التعامل معه وتخزينه واستهلاكه مع اتباع قواعد النظافة السليمة وممارسات سلامة الغذاء.

اقرأ أيضًا:

