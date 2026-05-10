وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، على مشروع موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام المالي 2026/2027.

رئيس سكك حديد مصر: الموازنة الجديدة ترتفع إلى 28.9 مليار جنيه بزيادة 21%

استعرض المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خلال الاجتماع، مشروع الموازنة، حيث بلغت تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027 نحو 28 مليارًا و956 مليونًا و126 ألف جنيه، مقابل 23 مليارًا و845 مليونًا و272 ألف جنيه باعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026، بزيادة قدرها 5 مليارات و110 ملايين و854 ألف جنيه، بنسبة زيادة بلغت 21%.

وشهدت المناقشات إثارة عدد من الملاحظات المتعلقة بأبواب وبنود موازنة الهيئة، من بينها ما يتعلق بارتفاع جملة الإيرادات في تقديرات العام المالي 2026/2027 إلى نحو 21 مليار جنيه، في الوقت الذي لا تزال فيه الهيئة تحقق عجز نشاط يُقدر بنحو 7 مليارات و956 مليون جنيه، مقابل 7 مليارات و33 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس استمرار اختلال الهيكل المالي وعدم قدرة الإيرادات التشغيلية على تغطية التكاليف والمصروفات التي وصلت إلى 28.9 مليار جنيه، رغم زيادة الإيرادات.

تساؤلات برلمانية حول خطة الهيئة لتحقيق التوازن التشغيلي

تساءل أعضاء اللجنة عن مدى وجود خطة متوسطة الأجل لدى الهيئة لتحقيق التوازن التشغيلي.

كما تضمنت الملاحظات وجود زيادة كبيرة في بند “الخدمات المشتراة – المصروفات الخدمية الأخرى”، حيث ارتفع من مليارين و70 مليونًا و191 ألف جنيه في اعتمادات العام المالي 2025/2026 إلى مليارين و430 مليونًا و225 ألف جنيه في تقديرات العام المالي 2026/2027، بزيادة قدرها 360 مليون جنيه، وهو ما دفع أعضاء اللجنة للتساؤل حول طبيعة تلك المصروفات، ونسبة الإسناد المباشر فيها.

النواب يستفسرون عن أسباب تحميل الموازنة بمصروفات سنوات سابقة

شملت الملاحظات أيضًا استمرار تحميل الموازنة بمصروفات سنوات سابقة بقيمة 448 مليونًا و476 ألف جنيه، وهو ما وصفه النواب بأنه رقم كبير نسبيًا، متسائلين عن أسباب تراكم تلك الالتزامات.

كما شهد الاجتماع تساؤلات حول مبررات الزيادة في تقديرات الاستخدامات الاستثمارية للهيئة خلال العام المالي 2026/2027، والتي بلغت 51 مليارًا و340 مليون جنيه، مقارنة بـ48 مليارًا و634 مليون جنيه باعتمادات العام المالي الحالي 2025/2026، بزيادة قدرها ملياران و706 ملايين جنيه بنسبة زيادة بلغت 6%.

وتضمنت الملاحظات كذلك زيادة بند الدائنين والأرصدة الدائنة بصورة كبيرة، حيث أظهرت الموازنة زيادة بالأرصدة الدائنة بنحو 16 مليارًا و799 مليون جنيه ضمن مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية.

من جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية وجود خطة واضحة لدى الهيئة لتعظيم إيراداتها من خلال التوسع في نشاط نقل البضائع عبر السكك الحديدية، باعتباره أحد أهم الأنشطة القادرة على زيادة الموارد الذاتية للهيئة، وتقليل الضغط على شبكة الطرق، وخفض تكلفة النقل واستهلاك الوقود، فضلًا عن تقليل الأعباء على الموازنة العامة والدعم المقدم من الدولة.

وأوصت اللجنة، في ختام المناقشات، بضرورة موافاتها بخطة تنفيذية عاجلة لإعادة هيكلة الوضع المالي والتشغيلي للهيئة القومية لسكك حديد مصر، تتضمن آليات واضحة لخفض العجز، وترشيد المصروفات، وتعظيم الإيرادات، لا سيما من نشاط نقل البضائع واستغلال الأصول غير المستغلة.