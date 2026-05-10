تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج.

ضبط شخص بحوزته حشيش

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص أمكن تحديد، وضبط الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا. وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى ميزان حساس.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

