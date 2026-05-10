نشرت الجريدة الرسمية، في عدديها الصادرين يومي 4 و9 مايو 2026، حزمة من قرارات رئيس مجلس الوزراء، تضمنت ملفات تتعلق بإسقاط الجنسية المصرية، ومشروعات قومية جديدة للطرق والسكك الحديدية، إلى جانب قرارات خاصة بالاستثمار والزراعة والتأمينات الاجتماعية، وذلك في إطار خطط الدولة للتوسع في مشروعات البنية التحتية ودعم القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.

إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن بسبب الالتحاق بجيش أجنبي

تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2026، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة محمد عبد النبي عبد العزيز، من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1968، وذلك بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية بإحدى الدول الأجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق.

اعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة/ السويس من أعمال المنفعة العامة

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027 لسنة 2026، باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة/ السويس وإنشاء طريق خدمة جانبي الطريق، بداية من الطريق الدائري الإقليمي وحتى الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، من أعمال المنفعة العامة.

ونص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

ازدواج طريق قناطر بولين – كوم حمادة ضمن مشروعات المنفعة العامة

شملت القرارات أيضًا قرار رئيس الوزراء رقم 1028 لسنة 2026، باعتبار مشروع ازدواج المسافة المتبقية من طريق قناطر بولين – كوم حمادة – شرق الرياح البحيري، في نطاق محافظة البحيرة، من أعمال المنفعة العامة، مع الاستيلاء على الأراضي والعقارات المطلوبة لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.

إنشاء خط سكة حديد الفردان/ العريش/ طابا ضمن مشروعات المنفعة العامة

كما تضمن العدد قرار رئيس الوزراء رقم 1031 لسنة 2026، بشأن اعتبار مشروع إنشاء المرحلة الأولى من خط سكة حديد “الفردان/ بئر العبد/ العريش/ طابا”، في المسافة من بئر العبد حتى العريش، إلى جانب وصلتي بالوظة “ميناء شرق بورسعيد” وميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، من أعمال المنفعة العامة.

تخصيص أراضٍ لصالح هيئة السكة الحديد لتنفيذ المشروع بشمال سيناء

نص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

تعديل معايير بقرار لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية

نشرت الجريدة الرسمية، فيما يخص ملف الاستثمار، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1274 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، بما يتيح لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية تعديل أو استبدال بعض المعايير المنظمة، بناءً على عرض من اللجنة الدائمة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2115 لسنة 2023.

الترخيص لمركز البحوث الزراعية بالمشاركة في تأسيس شركة لإنتاج البذور

كما تضمنت القرارات قرار رئيس الوزراء رقم 1275 لسنة 2026، الخاص بالترخيص لمركز البحوث الزراعية بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة تحت اسم “شركة أركو لإنتاج البذور – Production Seeds Arco”، بهدف إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة والأنشطة المرتبطة بها، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار وقانون شركات المساهمة.

تجديد ندب 5 قضاة للعمل بمكتب شؤون أمن الدولة لمدة 6 أشهر

شملت القرارات كذلك قرار رئيس الوزراء رقم 1324 لسنة 2026، بشأن تجديد ندب خمسة قضاة من رؤساء محاكم الاستئناف للعمل أعضاء بمكتب شؤون أمن الدولة لمدة 6 أشهر، تبدأ من أول أبريل 2026 وحتى 30 سبتمبر 2026.

نقل ملكية قطعة أرض إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 1325 لسنة 2026، بنقل ملكية قطعة أرض من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركاتها التابعة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين في سبتمبر 2023.