ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي منتهي الصلاحية؟

كتب : مصراوي

10:00 م 27/04/2026

يعتبر الشاي من أكثر المشروبات استهلاكا حول العالم ويشتهر بمضادات الأكسدة وفوائده الصحية المتعددة.

لكن، ماذا يحدث إذا تم شرب الشاي بعد انتهاء صلاحيته؟ رغم أنه قد لا يكون خطيرا دائما، إلا أن تناوله بشكل غير صحيح يقلل من فوائده ويسبب تسمم غذائي أو مشكلات صحية في الجهاز الهضمي.

هل تنتهي صلاحية الشاي؟

لا تفسد أوراق الشاي الجافة كالأطعمة الطازجة، لكنها تفقد نضارتها وفعاليتها وقيمتها الغذائية مع مرور الوقت.

وعادة ما يعكس تاريخ انتهاء الصلاحية الجودة وليس السلامة، ومع ذلك، تؤدي ظروف التخزين وخاصة التعرض للرطوبة والهواء دورا مهما في تحديد صلاحية الاستهلاك.

كما أن أنواع الشاي العشبي والمحلى أكثر عرضة لنمو البكتيريا والعفن، وهو ما يحدث بسبب تركيبها ومكوناتها الفريدة، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ما هي آثار شرب الشاي منتهي الصلاحية

كيف يؤثر الزمن على العناصر الغذائية في الشاي؟

فقدان العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وبمرور الوقت، يفقد الشاي مركبات مفيدة مثل البوليفينولات، مما يسبب ضعف المناعة.

كيف يؤثر انتهاء صلاحية الشاي على طعمه ورائحته؟

غالبا ما يكون طعم الشاي منتهي الصلاحية باهتا أو مرا، حيث تتدهور الزيوت العطرية بمرور الوقت.

علام يدل الانتفاخ بعد تناول الشاي؟

يسبب الشاي منتهي الصلاحية الشعور بالانتفاخ أو الحموضة أو تهيج الأمعاء، خاصة عند الأشخاص ذوي المعدة الحساسية.

هل يؤثر الشاي منتهي الصلاحية على صحة الأمعاء؟

من المخاطر الأقل شهرة للشاي منتهي الصلاحية أو الملوث تأثيره على صحة الأمعاء، إنه إذا تعرض الشاي للرطوبة فقد يحتوي على بكتيريا أو عفن، مما يخل بتوازن الميكروبيوم المعوي أي التوازن بين البكتيريا النافعة والضارة في الجهاز الهضمي.

وهذا الخلل يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية مثل الانتفاخ والإسهال، وضعف الهضم، ويؤثر على قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

أضرار أخرى لـ الشاي منتهي الصلاحية

الإسهال أو البراز الرخو

التهاب الأمعاء

انخفاض كفاءة الهضم

زيادة القابلية للإصابة بالعدوى

قد يؤدي التعرض المتكرر للشاي الملوث إلى إضعاف صحة الأمعاء بمرور الوقت خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات هضمية سابقا.

متى يصبح الشاي منتهي الصلاحية خطيرا؟

هل يمكن أن يصبح الشاي منتهي الصلاحية ساما؟

قد تنمو العفن على أوراق الشاي الرطبة، مما ينتج عنه مواد ضارة تسمى السموم الفطرية.

ويؤدي تناول هذا الشاي إلى الغثيان والقيء وآلام في البطن، وأعراض تشبه التسمم الغذائي وردود فعل تحسسية.

ما هي مخاطر الشاي الطازج؟

الشاي الطازج يمكن أن يصبح غير آمن إذا ترك في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة جدا، مما يسمح للبكتيريا بالتكاثر، مما يضر بجهازك الهضمي.

ما هي العلامات التي تدل على فساد الشاي؟

عفن أو الرائحة الحامضة

ظهور العفن أو تغير اللون

الطعم المر غير المعتاد

كيف تحمي صحتك؟

-يجب حفظ الشاي في عبوات محكمة الإغلاق.

-حفظ الشاي في مكان بارد وجاف.

-تجنب التعرض للرطوبة.

-يجب استهلاك الشاي خلال فترة الصلاحية الموصى بها.

-الابتعاد عن ترك الشاي مكشوفا لساعات.

"بعد إنذار بيراميدز".. لاعب الأهلي يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة بالدوري

ماذا قال ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز؟
هل يوجد تعديلات مرتقبة لقانون الإيجار القديم؟ وكيل تشريعية النواب يحسم
إسرائيل تشن هجوما على أكثر من 20 موقعا في جنوب لبنان

العاصمة الجديدة تطلق سمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية

