ما مخاطر الإفراط في تناول فيتامين د؟- احذر هذه الأعراض

كتب : أسماء مرسي

02:30 ص 14/04/2026

فيتامين د من العناصر الأساسية لصحة العظام والمناعة والعضلات، إلا أن الإفراط في تناوله عبر المكملات الغذائية يحوله من عنصر مفيد إلى عامل خطر يسبب مضاعفات صحية خطيرة تصل إلى التسمم، وفقا لموقع "ساينس ألرت".

هل الإفراط في فيتامين د يسبب خطورة على الجسم؟

يحذر الأطباء من أن زيادة تناول مكملات هذا الفيتامين دون حاجة طبية تؤدي إلى آثار عكسية، رغم أهميته في دعم امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام والمناعة، إذ لا يُنصح باستخدامه بشكل عشوائي أو بجرعات مرتفعة.

كيف يؤدي فيتامين د الزائد إلى التسمم؟

تكمن خطورة الإفراط في فيتامين د في أنه يرفع امتصاص الكالسيوم بشكل مفرط، مما يؤدي إلى حالة تُعرف بفرط كالسيوم الدم، حيث يتراكم الكالسيوم في الدم والأنسجة ويصل إلى الكلى أو الشرايين، مسببا أضرارا صحية خطيرة.

ما أبرز الأعراض الناتجة عن زيادة فيتامين د؟

تظهر أعراض مثل الغثيان والقيء والإمساك والتعب العام وضعف العضلات وآلام العظام، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى واضطرابات في وظائف الكلى والعظام.

هل يمكن أن يصل التسمم إلى مضاعفات خطيرة؟

في الحالات الشديدة والنادرة، يؤدي التسمم بفيتامين د إلى مضاعفات خطيرة مثل الفشل الكلوي الذي تستدعي غسيل الكلى، أو نزيف معوي يهدد الحياة، خاصة عند التأخر في التشخيص والعلاج.

ما الجرعة الآمنة من فيتامين د؟

تشير التوصيات الطبية إلى أن الجرعة اليومية المناسبة للبالغين تتراوح بين 600 إلى 800 وحدة دولية، مع عدم تجاوز 4000 وحدة دولية يوميا دون إشراف طبي، بينما يُنصح بالاعتماد على المصادر الطبيعية والمكملات فقط عند الحاجة وباستشارة الطبيب.

كيف يتم التعامل مع حالات التسمم؟

تُعالج حالات التسمم الناتج عن زيادة مستوياته عن المعدل الطبيعي بإيقاف المكملات وخفض مستوى الكالسيوم في الدم باستخدام السوائل الوريدية أو الأدوية، مع أهمية التدخل المبكر لتجنب المضاعفات الخطيرة.

