كشفت الدكتورة مارينا إيفانوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن أحد الأسباب الرئيسية المحتملة للشرود الذهني والشعور بالتشوش الذهني وضعف الذاكرة والتركيز يعود إلى عوامل غذائية ونمط حياة يؤثر على وظائف الدماغ بشكل مباشر.

كيف يؤثر التوتر على الذاكرة؟

تضعف الذاكرة نتيجة الإجهاد المستمر، وذلك لأنه يرفع مستوى هرمون الكورتيزول المعروف بهرمون التوتر، ما يؤثر سلبا على قدرة الشخص على التذكر والتعلم ويزيد من صعوبة التركيز.

هل يغير الكورتيزول بنية الدماغ؟

الارتفاع المستمر لمستوى هرمون الكورتيزول قد يكون مصحوبا بتغيرات في الحصين، وهي منطقة من الدماغ حاسمة لتكوين ذكريات جديدة.

وهذا يوضح كيف يمكن للتوتر المزمن أن يؤثر ليس فقط على الوظائف العقلية اليومية، بل أيضا على البنية الفسيولوجية للدماغ المرتبطة بالذاكرة والتعلم، وفقا لـ "lenta".

كيف يؤثر الكورتيزول المزمن على الدماغ؟

يساعد هرمون الكورتيزول بجرعات صغيرة على تنشيط الجسم وزيادة اليقظة، لكنه عند ارتفاع مستواه بصورة مزمنة يؤدي إلى اختلال عمل مركز الذاكرة في الدماغ ويثبط نشاط قشرة الفص الجبهي المسؤولة عن التفكير المنطقي والتحكم في الانفعالات.

وهذا يوضح العلاقة المباشرة بين التوتر المزمن وضعف الوظائف العقلية العليا.

كيف يؤثر التوتر على مشاعرنا وسلوكنا؟

في الوقت نفسه، يزداد تفاعل منطقة الخوف والقلق في الدماغ نتيجة ارتفاع مستويات الكورتيزول المزمن.

ونتيجة لذلك، يصبح من الصعب على الشخص التركيز واتخاذ القرارات، والتحكم في العواطف، مما يوضح كيف يمكن للتوتر المزمن أن يؤثر على الصحة العقلية والسلوك اليومي.

كيف يربط التوتر وقلة النوم الدماغ بوظائفه؟

بالإضافة إلى تأثيره المباشر على الدماغ يرتبط الإجهاد دائما بقلة النوم، ما يمنع الدماغ من التعافي بشكل كامل.

وأثناء النوم العميق يفرز الدماغ المنتجات الأيضية والسموم من أنسجته، ولكن اضطراب النوم الناتج عن التوتر يمنع هذه العملية الحيوية، ونتيجة لذلك تتشكل حلقة مفرغة:

كما أن الإجهاد يسبب اضطراب النوم وقلة النوم تزيد من التوتر وتقلل من التركيز والقدرة على التذكر.

كيف يؤثر الهاتف على الذاكرة والتركيز؟

