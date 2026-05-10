الكيوي من الفواكه الشهيرة الغنية بالمغنسيوم والكالسيوم، ما يجعله خيارا مثاليا لدعم صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، حيث تحتوي ثمرة واحدة على مزيج من العناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم، الألياف، وفيتامين سي، التي تعمل معا لتعزيز وظائف الجسم المختلفة.

فيما يلي، إليك كيف يساعد تناول الكيوي على تقوية القلب وحمايته من الأمراض، وفقا لموقع "health".

القيمة الغذائية للكيوي:

ثمرة واحدة من الكيوي تحتوي على:

26 ملليجراما من الكالسيوم.

12 ملليجراما من المغنيسيوم.

145 ملليجراما من البوتاسيوم.

2.25 جراما من الألياف.

56 ملليجراما من فيتامين سي.

48 سعرة حرارية فقط.

تجمع هذه المكونات بين دعم صحة القلب، تقوية العظام، وتعزيز الهضم، ما يجعل الكيوي إضافة مميزة لأي نظام غذائي صحي.

ما تأثير الكيوي على القلب والأوعية الدموية؟

تناول الكيوي يوميا يمكن أن يحسن صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، فوائده لا تتوقف عند ضبط ضغط الدم، بل تشمل الوقاية من مشكلات القلب والأوعية الدموية، حيث يؤدي كل من المغنيسيوم والكالسيوم دورا رئيسيا في حماية القلب.

كما يحتوي الكيوي على نسبة مرتفعة من فيتامين "هـ"، وهو عنصر غذائي مهم لدعم جهاز المناعة وصحة القلب، ويساعد على توسيع الأوعية الدموية، ما يقلل من خطر التعرض للنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة "ضغط الدم" عام 2014 أن تناول المشاركين ثلاث ثمرات كيوي يوميا لمدة ثمانية أسابيع أدى إلى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم، مقارنة بمجموعة تناولت تفاحة واحدة يوميا.

وفي دراسة أخرى، نشرت في مجلة التغذية عام 2022، تناول المشاركون ثمرتين من الكيوي يوميا على الإفطار لمدة سبعة أسابيع.

وأوضحت الدراسة انخفاضا واضحا في الضغط الانقباضي بين المشاركين، ويعود هذا التأثير إلى الألياف النباتية الموجودة به التي تعمل على إرخاء جدران الأوعية الدموية وتعزز صحة الأمعاء، إضافة إلى البوتاسيوم الذي يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد.

ما الفوائد الصحية الأخرى للكيوي؟

الحفاظ على صحة الأمعاء

وفقا لموقع "clevelandclinic"، الكيوي مصدرا ممتازا للألياف التي تساعد على زيادة حجم البراز لتسهيل مروره عبر القولون، وتقليل الانتفاخ وعدم الراحة في الجهاز الهضمي، كما يحتوي على البريبايوتكس، التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحافظ على التوازن الصحي للبكتيريا، ما يسهم في الوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي وبعض أنواع العدوى، بالإضافة إلى تحسين وظائف الجسم العامة وتنظيم الهرمونات.

تقوية جهاز المناعة

يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي، الذي يؤدي دورا مهما في تعزيز جهاز المناعة لمقاومة الأمراض، ومكافحة التعب والإرهاق، فضلا عن تحسين امتصاص الحديد لتكوين خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين إلى الجسم، ودعم إنتاج الكولاجين.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

الكيوي غنيا بمضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين C وE، التي تحارب تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة الناتجة عن أشعة الشمس والسموم والعوامل اليومية الأخرى، إضافة إلى تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتحسين الحالة المزاجية.

الوقاية من حصوات الكلى وتنظيم السكر

كونه غني بنسبة عالية من البوتاسيوم، لذا يؤدي استهلاكه إلى الوقاية من حصوات الكلى والعضلات والأعصاب، وتقليل خطر ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية، إضافة إلى ضبط مستويات السكر في الدم.

الوقاية من هشاشة العظام

فيتامين K عنصرا مهما لصحة العظام والوقاية من هشاشة العظام، وهو ضروري لتكوين الكولاجين في العظام.

الكولاجين يشكل جزءا من نسيج العظام، ويساعد على الحفاظ على قوتها ومرونتها، ما يقلل من خطر هشاشة العظام.

