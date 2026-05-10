كشف الدكتور سيميون كوتوف طبيب العيون الروسي، أن تشوه الرؤية غالبا ما يشخصه الأطباء خطأ على أنه مشكلة في العينين، لكنه قد يكون في كثير من الأحيان علامة على مشكلة خفية خطيرة.

ما هي التشوهات البصرية المرتبطة بباركنسون؟

يعاني بعض مرضى باركنسون من تشويش بصري مستمر على شكل نقاط صغيرة متلألئة، يعرف باسم متلازمة الثلج البصري، بالإضافة إلى ظهور ديدان شفافة عائمة بشكل مستمر، ما يجعل الرؤية غير واضحة ويؤثر على الحياة اليومية للمرضى.

ما سبب التشويش البصري في مرض باركنسون؟

ليست المشكلة في الشبكية أو الجسم الزجاجي، إذ يظهر فحص العيون أن حالتهما طبيعية تماما.

لكن يكمن السبب في اضطراب عصبي ناتج عن فرط استثارة القشرة البصرية في الدماغ، مما يفسر ظهور النقاط المتلألئة والومضات البصرية عند بعض مرضى باركنسون.

كيف يسبب باركنسون التشويش الحسي المستمر؟

يفقد الجهاز العصبي قدرته على تصفية الإشارات الخلفية بشكل كاف، فيبدأ نقل تشويش حسي مستمر إلى الوعي.

وغالبا ما تترافق هذه الحالة مع رهاب الضوء، وطنين الأذن، وظاهرة استمرار رؤية صورة ضوئية بعد تحريك النظر، ما يزيد من الإزعاج البصري ويؤثر على جودة الحياة اليومية للمرضى، وفقا لـ "riamo".

