كشفت دراسة طبية حديثة أن انخفاض مستويات المغنيسيوم في الدم قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري، أحد أكثر المضاعفات شيوعًا لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، نقلا عن "لينتا.رو".



ماذا أظهرت نتائج الدراسة؟



أجرى الباحثون تحليلًا لبيانات 17 دراسة شملت أكثر من 2200 شخص، وتبين أن مرضى اعتلال الشبكية السكري يمتلكون مستويات أقل بشكل ملحوظ من المغنيسيوم مقارنة بمرضى السكري الذين لم يتعرضوا لتلف في الشبكية.



هل العلاقة بين المغنيسيوم واعتلال الشبكية مؤكدة؟



أوضح الباحثون أن هذا الفارق ظل ثابتًا بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو تصميم الدراسات أو طرق القياس المختلفة، ما يعزز من موثوقية العلاقة بين انخفاض المغنيسيوم وزيادة خطر الإصابة بالمضاعفات البصرية.



هل يتفاقم نقص المغنيسيوم مع تطور المرض؟



أظهرت التحليلات الإضافية أن نقص المغنيسيوم يصبح أكثر وضوحًا في المراحل المتقدمة من المرض، خاصة لدى المصابين باعتلال الشبكية التكاثري، ما يشير إلى احتمال ارتباطه ليس فقط بظهور المرض بل أيضًا بتفاقمه.



لماذا يؤثر المغنيسيوم على صحة العين؟

يرى الباحثون أن هذه العلاقة تعود إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المغنيسيوم في تنظيم عمل الأنسولين، واستقلاب الطاقة، وحماية الأوعية الدموية. وقد يؤدي نقصه إلى زيادة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ما يساهم في تلف الأوعية الدقيقة داخل الشبكية.



هل يمكن استخدام المغنيسيوم كمؤشر طبي؟



بحسب الباحثين، قد يشكل مستوى المغنيسيوم في الدم مؤشرًا محتملاً لتقييم خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري ومتابعة تطور الحالة لدى المرضى.



ما أهمية المغنيسيوم لصحة الجسم؟



يشدد خبراء الصحة على أن المغنيسيوم عنصر أساسي للحفاظ على وظائف الجسم الحيوية، إذ يدعم صحة القلب، ويساعد في إنتاج الطاقة، ويعزز كفاءة الجهاز العصبي وصحة الدماغ.





