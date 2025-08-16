أصل أيام الأسبوع.. لماذا سُميت بهذه الأسماء؟ - مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

أيام الأسبوع هي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، نستخدمها لتنظيم أوقاتنا وأعمالنا، لكن هل تساءلت يوما عن أصل أسماء هذه الأيام؟ وكيف نشأت؟

البداية من البابليين

يعود أصل الأسبوع المكوّن من سبعة أيام إلى الحضارة البابلية، حوالي عام 1500 قبل الميلاد.

وكان البابليون، الذين اشتهروا باهتمامهم العميق بالفلك، قسموا الدورة القمرية 28 يوما إلى أربعة أسابيع، يتكون كل أسبوع من سبعة أيام.

واستند هذا التقسيم إلى مراحل القمر، فكان أسبوعهم مرتبطا بحسابات فلكية دقيقة، وفقا لموقعي "almanac" و"pearson".

تأثير الرومان والأنجلوساكسونيين

اعتمد الرومان هذا النظام، وأطلقوا أسماء أيام الأسبوع نسبة إلى آلهتهم المرتبطة بتلك الكواكب.

وعندما اعتمد الأنجلوساكسونيون نفس التقويم، قاموا بإعادة تسمية الأيام مستخدمين آلهتهم المحلية بدلا من الآلهة الرومانية، باستثناء يوم السبت الذي احتفظ باسمه المرتبط بـ زحل الإله الروماني.

السبت.. يوم زحل

يُسمى باللغة الإنجليزية Sæternesdæg، ويعني "يوم زحل"، وفي الألمانية يُعرف باسم Samstag، وهو مشتق من كلمة سامباتا العبرية، أي "الراحة".

الأحد.. يوم الشمس

اشتُق اسم الأحد من الكلمة الإنجليزية Sunnandæg، أي "يوم الشمس".

الاثنين.. يوم القمر

يُشتق اسم الاثنين من Monandæg في الإنجليزية القديمة، ويعني "يوم القمر".

الثلاثاء.. يوم تيو (إله الحرب)

الاسم الإنجليزي لهذا اليوم هو Tiwesdæg، تيمنا بالإله تيو (Tyr)، إله الحرب في الميثولوجيا الإسكندنافية.

الأربعاء.. يوم وودن (أودين)

يعود اسم الأربعاء إلى الإله الإسكندنافي وودن (Odin)، ويُسمى بالإنجليزية Wodnesdæg.

الخميس.. يوم ثور

يُعرف الخميس باسمpunresd، تكريما للإله ثور (Thor)، إله الرعد.

الجمعة.. يوم إلهة الحب

اشتُق اسم الجمعة من Frigedæg، نسبة إلى الإلهة فريج (Frigg)، إلهة الحب والجمال.

اقرأ أيضا:

بعد 18 عاما من الانتظار.. الذكاء الاصطناعي يحقق حلم الإنجاب لزوجين

تحدي جديد على "تيك توك" يثير الجدل.. وتحذيرات من إصابات خطيرة

لماذا يصعب القضاء على الذباب بأيدينا؟ ما السر؟

"تجربة غريبة".. زوجان فرنسيان يبيعان دعوات زفافهما للغرباء

ما سبب إطفاء أضواء قاعات السينما؟.. لن تتوقع السر