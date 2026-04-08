كتب- محمود عبده:



مع تسارع وتيرة الحياة اليومية، يبدأ كثيرون يومهم تحت ضغط التوتر قبل حتى مغادرة المنزل، لكن طريقة بداية اليوم قد تكون العامل الحاسم في تحديد حالتك النفسية لبقية اليوم.

وبحسب موقع EatingWell، فإن تبني عادات صباحية بسيطة يمكن أن يساعد بشكل كبير في تقليل التوتر وتعزيز الشعور بالهدوء والتركيز منذ الساعات الأولى من اليوم.

كيف يؤثر ضوء الشمس على حالتك النفسية؟

يعد التعرض لضوء الشمس صباحا من أهم العوامل التي تساعد الجسم على الاستيقاظ بشكل طبيعي، حيث ينظم الساعة البيولوجية ويحسن المزاج والتركيز.

ويمكن تحقيق ذلك بالوقوف لبضع دقائق في الشرفة أو الخروج لنزهة قصيرة في الهواء الطلق.

لماذا تساعد الحركة الصباحية في تقليل التوتر؟

لا تحتاج إلى تمارين شاقة، فالحركة الخفيفة مثل المشي أو تمارين التمدد كافية لتحفيز الجسم وإفراز هرمونات السعادة، ما يمنحك طاقة إيجابية ويقلل الشعور بالقلق والتوتر.

ما أهمية الإفطار في بداية يومك؟

يساعد تناول وجبة إفطار متوازنة على استقرار مستويات الطاقة في الجسم، ما ينعكس على تحسين التركيز والمزاج.

ويفضل أن تحتوي الوجبة على الحبوب الكاملة والبروتين والدهون الصحية، مع تجنب السكريات التي تسبب تقلبات سريعة في الطاقة.

