ما سر الشعور بضيق التنفس عند القلق؟.. لن تاتخيل

كتب : آلاء نبيل أحمد

05:30 م 07/04/2026

ضيق التنفس المصاحب للقلق من العلامات المفزعة لدى العديد من الأشخاص، وذلك لأنه لا يرتبط بنقص الهواء كما يعتقد، بل يحدث نتيجة تفاعل يحدث داخل الجسم، فعندما يتعامل الدماغ مع التوتر وكأنه خطر حقيقي، تبدأ سلسلة من التغيرات التي تؤثر بشكل مباشر على طريقة التنفس والشعور به.

وفي هذا الصدد، إليك كافة التفاصيل وفقا لما ذكره موقع "healthline".

كيف يتفاعل الجسم مع القلق وكأنه خطر حقيقي؟

عند الشعور بالقلق، يُفعل الدماغ استجابة "الكروالفر"، وهي آلية دفاعية تهدف إلى حماية الجسم، وفي هذه الحالة، يفرز الأدرينالين، فتتسارع ضربات القلب ويزداد معدل التنفس، وكأن الجسم يستعد لمواجهة تهديد فعلي.

هل ضيق التنفس يعني نقص الأكسجين فعلًا؟

رغم الإحساس بعدم القدرة على التنفس بعمق، فإن الحقيقة مختلفة، حيث يحصل الجسم على كمية أكبر من الأكسجين خلال نوبات القلق، نتيجة التنفس السريع، وليس أقل كما يعتقد البعض.

لماذا يؤدي فرط التنفس إلى الشعور بالاختناق؟

التنفس السريع يؤدي إلى طرد كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون من الجسم، ما ينتج عنه حدوث خللًا في التوازن الطبيعي للغازات في الدم، وأن هذا الخلل يجعل من الصعب على الأكسجين الوصول إلى الأنسجة، فينشأ الإحساس بالاختناق أو ضيق التنفس.

ما تأثير توتر العضلات على عملية التنفس؟

القلق يسبب توتر في عضلات الجسم، خاصة عضلات الصدر والحجاب الحاجز، وهو ما يحد من قدرة الرئتين على التمدد الكامل نتيجة لذلك، يصبح التنفس صعب ومزعج.

هل يزيد ضيق التنفس من التوتر والقلق؟

الإحساس بضيق التنفس يمكن أن يزيد من التوتر والخوف، ما يؤدي إلى تسارع التنفس بشكل أكبر، وبالتالي يحدص انخفاض إضافي في مستويات ثاني أكسيد الكربون، فتتفاقم الأعراض وتستمر في حلقة متكررة.

ما الطرق الفعالة للسيطرة على ضيق التنفس؟

يمكن التخلص من هذه الحالة من خلال إبطاء عملية التنفس والتركيز على التنفس العميق من البطن بدلًا من الصدر، كما يساعد الزفير البطيء من خلال الشفتين المضمومتين على تهدئة الجسم، إلى جانب تقنية "التنهد الفسيولوجي" التي تعتمد على شهيقين قصيرين يتبعهما زفير طويل.

متى يجب التوجه إلى الطبيب؟

على الرغم من أن هذه الحالة شائعة مع القلق، فإن ظهورها بشكل مفاجئ أو استمرارها لفترة طويلة أو شدتها يتطلب استشارة طبية سريعة، للتأكد من عدم وجود أسباب صحية أخرى وراءها، وفقا لما ذكره موقع " pearlhealth".

