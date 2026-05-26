حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على مشاركة جمهورهم لحظات مميزة من رحلتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج هذا العام، وسط أجواء روحانية وإيمانية خاصة، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الفنان محمد رمضان في أحدث صورة من رحلته لأداء مناسك الحج، برفقة الإعلامي عمرو الليثي، حيث بدت عليهما ملامح التأثر بالأجواء الروحانية داخل الأراضي المقدسة.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير من المتابعين، الذين حرصوا على توجيه الدعوات لهما بقبول الحج.