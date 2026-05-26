نتنياهو يقرر تعميق العمليات العسكرية في لبنان وإخلاء 13 بلدة

كتب : محمود الطوخي

09:15 م 26/05/2026

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه قرر تعميق العمليات العسكرية في لبنان، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يعمل حاليا بقوات كبيرة لتعزيز وتحصين الحزام الأمني.

وأكد نتنياهو أن القوات الميدانية نجحت في السيطرة على مواقع إضافية داخل الجنوب اللبناني، مع استمرار الجهود لإيجاد حلول تقنية لمواجهة تهديد المسيرات المفخخة التابعة لحزب الله.

إنذار عاجل بإخلاء 13 بلدة جنوبية

في أثناء ذلك، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لسكان 13 بلدة في جنوب لبنان، مطالبا إياهم بإخلاء منازلهم والتوجه فورا إلى شمال نهر الزهراني.

وشملت أوامر الإخلاء كلا من: خربة سلم، وبير السناسل، وقبريخا، ومجدل سلم، وقلوية، وكفر دونين، وتولين، والصوانة.

وذكر جيش الاحتلال، أن هذه الخطوة تأتي بذريعة خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يضطره للعمل ضده بقوة عسكرية.

تحصين الحزام الأمني والسيطرة الميدانية

وشدد نتنياهو على أن جيش الاحتلال يركز جهوده حاليا على تأمين المناطق الحدودية وتوسيع نطاق العمليات لضمان السيطرة الكاملة.

وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين من التواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته ووسائله القتالية، معتبرا أن البقاء في تلك المناطق يمثل خطرا مباشرا على حياتهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن العمليات العسكرية في لبنان تهدف لضرب البنية التحتية العسكرية للحزب.

