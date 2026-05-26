«ولا ببلاش».. نجيب ساويرس يرفض تطوير إعلام ماسبيرو

كتب : محمد لطفي

09:18 م 26/05/2026

رفض رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس فكرة الاستثمار في تطوير الإعلام بمبنى ماسبيرو أو التدخل لإصلاحه.

وذلك تعليقًا على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي أشار فيها إلى سعي الحكومة لتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام ووقف الخسائر المتراكمة، بهدف استعادة ماسبيرو لقوته الناعمة وقدرته على المنافسة.

وغرد ساويرس عبر حسابه على منصة «إكس» قائلاً: «ولا ليه أى داعى... محدش بيتفرج على أى محطة تبعه.. حتى المبنى قبيح جدا..... وخسائر سنوية بالمليارات....»

وأثناء تفاعله مع متابع كتب: «لن ينصلح حال ماسبيرو إلا إذا خدها آل ساويرس زى ماعملوا مع قطارات النوم»، رد ساويرس: «ولا ببلاش..»

أما الإعلامي توفيق عكاشة، فعلّق على رد ساويرس كاتبًا: «ليه بس، لا تكن يائساً يا برنس».

