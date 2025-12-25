للتحكم في الكوليسترول.. إليك توقيت الفطور المثالي

يلعب توقيت تناول وجبة الفطور دورًا محوريًا في التحكم بمستويات الكوليسترول وحماية صحة القلب، وفق خبراء التغذية. ويُوصى بتناول وجبة فطور متوازنة خلال ساعتين من الاستيقاظ، لما لذلك من أثر إيجابي في تنظيم الشهية وتقليل احتمالات الإفراط في الطعام أو اللجوء إلى وجبات خفيفة غير صحية لاحقًا خلال اليوم، مما يحمي القلب ويدعم خفض الكوليسترول، نقلا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويعتبر الفطور المنتظم عنصرًا أساسيًا في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، إذ يساعد على ضبط الجوع وتحسين التمثيل الغذائي، فيما تشير دراسات عديدة إلى أن تخطي الفطور يرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتدهور صحة القلب على المدى الطويل.

وأظهرت دراسة واسعة أجريت في الصين على 37,355 بالغًا أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الفطور يسجلون مستويات أعلى من الدهون في الدم، بزيادة بلغت 10.6%، وارتفاع الكوليسترول الكلي بنسبة 5.5%، والكوليسترول الضار بنسبة 7.7%، مقابل انخفاض الكوليسترول الجيد بنسبة 2.4%. كما خلصت دراسة تحليلية إلى وجود زيادة متوسطة قدرها 9.89 ملغ/ديسيلتر في مستوى الكوليسترول الضار لدى من يتخطون الفطور بانتظام.

وفي هذا السياق، أكدت أخصائية التغذية ديبورا مورفي أن "الإجماع العلمي يشير إلى أن التبكير في تناول الفطور هو الخيار الأفضل لتحسين مستويات الكوليسترول".

ويشير الخبراء إلى أن فوائد الفطور المنتظم لا تقتصر على خفض الكوليسترول فحسب، بل تمتد لتشمل انخفاض معدلات السمنة، وتحسين التحكم في مستويات السكر في الدم، وتعزيز التركيز الذهني، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ولتحقيق أفضل النتائج، ينصح الخبراء بالتركيز على وجبة فطور غنية بالنباتات، تشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مثل الشوفان، إضافة إلى المكسرات والبذور، لما تحتويه من ألياف قابلة للذوبان تحبس الكوليسترول في الأمعاء وتمنع امتصاصه إلى مجرى الدم.

وأوضحت أخصائية التغذية ليزا أندروز أن الفاكهة تعد عنصرًا مهمًا في الفطور لما توفره من فيتامينات ومعادن ومركبات نباتية مفيدة، فيما تساهم الحبوب الكاملة وفيتامينات B في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعرف الشوفان بدوره الفعال في خفض الكوليسترول.

وفي المقابل، يحذر الخبراء من وجبات الفطور الغنية بالسكر مثل الكعك والمعجنات، التي غالبًا ما تحتوي على كميات مرتفعة من الدهون المشبعة، المعروفة بتأثيرها السلبي في رفع مستويات الكوليسترول الضار. كما يؤكد المختصون أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، خاصة في الصباح، تمثل عاملًا داعمًا إضافيًا لصحة القلب، إذ تساعد على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد. وللحفاظ على قلب صحي، يُنصح بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا، أو 75 دقيقة من النشاط المكثف.

