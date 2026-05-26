شلتر جديد للكلاب الضالة في مدينة الخارجة بطاقة 150 كلبًا ـصور

كتب : محمد الباريسي

09:21 م 26/05/2026
    محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع ايواء الكلاب الضالة
    الوادي الجديد تنفذ شلاتر كلاب ضالة بالخارجة
    مشروع اقامة شلاتر للكلاب الضالة بمدينة الخارجة
    شلاتر الكلاب الضالة بمدينة الخارجة

تفقدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الموقع المخصص لإنشاء “شلتر” إيواء الكلاب الضالة بمدينة الخارجة، لمتابعة التجهيزات النهائية الخاصة بالموقع، ضمن توجه المحافظة لتطبيق منظومة حضارية وآمنة للتعامل مع الكلاب الضالة.

رافق محافظ الوادي الجديد خلال الجولة محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشؤون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

موقع يستوعب 150 كلبًا

وجهت محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من أعمال تعلية السور واستكمال التجهيزات الإنشائية والفنية في موقع الإيواء بمدينة الخارجة، المقام على مساحة 300 متر مسطح، بطاقة استيعابية تصل إلى 150 كلبًا من الكلاب الضالة.

وشددت المحافظ على أهمية تجهيز موقع الإيواء وفق الاشتراطات الصحية والبيئية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة، وتطبيق أساليب الرعاية البيطرية المعتمدة داخل مدينة الخارجة.

تشغيل ومتابعة بيطرية

كلفت محافظ الوادي الجديد مديرية الطب البيطري بعرض الاحتياجات اللازمة لبدء التشغيل الفعلي للموقع، مع إعداد منظومة تشغيل متكاملة تشمل الإيواء، والمتابعة الدورية، وآليات التحصين للكلاب الضالة.

كما وجهت بتكليف أحد المختصين بالإشراف المباشر على إدارة موقع الإيواء، والتنسيق بين المراكز ومديرية الطب البيطري لبدء أعمال التحصين، مع دراسة تخصيص مواقع مماثلة في باقي مراكز المحافظة.

الوادي الجديد الكلاب الضالة الطب البيطري

