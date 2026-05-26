تفقدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الموقع المخصص لإنشاء “شلتر” إيواء الكلاب الضالة بمدينة الخارجة، لمتابعة التجهيزات النهائية الخاصة بالموقع، ضمن توجه المحافظة لتطبيق منظومة حضارية وآمنة للتعامل مع الكلاب الضالة.

رافق محافظ الوادي الجديد خلال الجولة محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشؤون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

موقع يستوعب 150 كلبًا

وجهت محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من أعمال تعلية السور واستكمال التجهيزات الإنشائية والفنية في موقع الإيواء بمدينة الخارجة، المقام على مساحة 300 متر مسطح، بطاقة استيعابية تصل إلى 150 كلبًا من الكلاب الضالة.

وشددت المحافظ على أهمية تجهيز موقع الإيواء وفق الاشتراطات الصحية والبيئية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة، وتطبيق أساليب الرعاية البيطرية المعتمدة داخل مدينة الخارجة.

تشغيل ومتابعة بيطرية

كلفت محافظ الوادي الجديد مديرية الطب البيطري بعرض الاحتياجات اللازمة لبدء التشغيل الفعلي للموقع، مع إعداد منظومة تشغيل متكاملة تشمل الإيواء، والمتابعة الدورية، وآليات التحصين للكلاب الضالة.

كما وجهت بتكليف أحد المختصين بالإشراف المباشر على إدارة موقع الإيواء، والتنسيق بين المراكز ومديرية الطب البيطري لبدء أعمال التحصين، مع دراسة تخصيص مواقع مماثلة في باقي مراكز المحافظة.