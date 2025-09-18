تناول الشوفان صباحا.. هل يساعد على إنقاص الوزن؟

كتبت- أسماء مرسي:

الشوفان من الأطعمة الصحية الشهيرة في وجبة الإفطار، لما له من فوائد متعددة على الجسم، وخاصة فيما يتعلق بفقدان الوزن، لكن، لتحقيق أفضل النتائج في خسارة الوزن، يجب الانتباه إلى طريقة تناوله وما يُضاف إليه.

فيما يلي أهم الفوائد التي يقدمها الشوفان وبعض النصائح التي تساعدك على الاستفادة منه بشكل صحيح، وفقا لموقع "هيلث".

غني بالألياف والشعور بالشبع

يحتوي دقيق الشوفان على ألياف "بيتا جلوكان" القابلة للذوبان، التي تمتزج بالماء داخل الجهاز الهضمي لتكوين مادة هلامية تساعد على إبطاء عملية الهضم، هذا يسهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، كما تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وخفض الكوليسترول.

مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم

يتميز بمؤشر نسبة سكر منخفض، ما يساعد على الحفاظ على استقرار مستويات السكر بالدم، وهذا بدوره يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويساعد على التحكم في الشهية.

دعم صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في الشوفان تعمل على تنظيم حركة الأمعاء ودعم نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، والتي تؤدي دورا مهما في الوقاية من السمنة.

شروط مهمة عند تناول الشوفان لفقدان الوزن

تجنب السكر المضاف

الكثير من منتجات دقيق الشوفان الجاهزة تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، ما يزيد السعرات الحرارية ويقلل الفائدة الصحية.

الحذر من الإضافات عالية السعرات

الإضافات مثل السكر البني، الجرانولا، والفواكه المجففة تضفي نكهة، لكنها ترفع من إجمالي السعرات الحرارية، ما يعيق خسارة الوزن.

التحكم في الكمية

ينصح بتناول كمية معتدلة من الشوفان، مثل كوب واحد من الشوفان المطهي الذي يحتوي على نحو 150 سعرة حرارية، يمكن تعزيز الشعور بالشبع وزيادة القيمة الغذائية بإضافة مصادر غنية بالبروتين أو المكسرات والبذور.