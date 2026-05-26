كشف المخرج خالد يوسف تفاصيل وكواليس قضية سرقة مجوهرات زوجته شاليمار شربتلي، والتي أُدين فيها المخرج عمر زهران بحكم نهائي من محكمة النقض، مؤكدًا أن القضية حُسمت قانونيًا ولا مجال للتشكيك فيها.

وقال خالد يوسف، خلال ظهوره في برنامج "الحكاية من اولها": "عمر زهران كان من أقرب أصدقائي، وأنا اللي عرفته على زوجتي وكنت شايفه من أكثر الناس أمانة، وحتى أثناء القضية فضلت واقف معاه، وشهدت في النيابة معاه وإني لا أتهمه بسرقة المجوهرات، وده كان سبب زعل شاليمار مني".

اعتراف عمر زهران

وأضاف: "لكن الأمور اختلفت بعد ما شوفنا الشنطة اللي تم ضبطها عنده في البيت، وكانت تحتوي على مجموعة من المصوغات الذهبية والمجوهرات والإكسسوارات، وده حصل قدام رئيس النيابة، وقتها كان موجود عمر وشاليمار وأنا حضرت واقعة التحقيق بنفسي".

وتابع خالد يوسف تصريحاته قائلًا: "زكيل النيابة سأل شاليمار إذا كانت الحاجات دي تخصها فقالت أيوة، وبعدها سأل عمر زهران فقال بالفعل إنها تخصها، لكنه قال إنها سلمته الحقيقة لتوزيعها على الغلابة، وده مثبت رسميًا في التحقيقات".

وأكد أن إدانة عمر زهران لم تستند فقط إلى واقعة الشنطة، موضحًا: "فيه تقارير وتحقيقات وأدلة تانية المحكمة اعتمدت عليها، وعشان كده صدر ضده حكم بالسجن سنتين، قبل ما يتم تخفيفه إلى سنة مراعاة لسنه ولكونه أول مرة يرتكب جريمة، وفي النهاية محكمة النقض أيدت الحكم بشكل نهائي".

خالد يوسف يدافع عن زوجته شاليمار

واستنكر خالد يوسف استمرار الهجوم على زوجته رغم صدور الحكم القضائي، قائلًا: "مش فاهم إزاي لسه فيه ناس ليها عين بتقول إن عمر زهران بريء وإن شاليمار افترت عليه، رغم إن النيابة حققت والمحكمة أصدرت حكم نهائي بالإدانة".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على دعمه لزوجته، قائلاً: "أنا مش بدافع عنها لمجرد إنها مراتي، أنا بشهد بالحق، حتى لو كان على رقبتي أنا ما بيهمنيش حد والست دي كل اللي عملته إنها اتسرقت وبلغت، والموضوع اتحسم قانونيًا بشكل نهائي، وزوجتي لم تفعل أي شيء تخالف به القانون".

