25 صورة لإفطار يوم عرفة بالجامع الأزهر

كتب : مصراوي

08:06 م 26/05/2026 تعديل في 09:07 م
    إفطار يوم عرفة بالجامع الأزهر (3)
    إفطار يوم عرفة بالجامع الأزهر (4)
    إفطار يوم عرفة بالجامع الأزهر (5)
    إفطار يوم عرفة بالجامع الأزهر (6)
    إفطار يوم عرفة بالجامع الأزهر (7)
    إفطار يوم عرفة بالجامع الأزهر (9)
    إفطار يوم عرفة بالجامع الأزهر (8)
    إفطار يوم عرفة بالجامع الأزهر (10)
    إفطار يوم عرفة بالجامع الأزهر (11)
    إفطار يوم عرفة بالجامع الأزهر (1)

تصوير - أحمد مسعد:

نظم الجامع الأزهر، اليوم الثلاثاء، مائدة إفطار جماعي للطلاب الوافدين والأجانب والمواطنين الصائمين، تزامنًا مع يوم عرفة المبارك، وسط أجواء روحانية وإنسانية مميزة داخل أروقة وساحات الجامع، حيث توافدت أعداد كبيرة من المصلين والطلاب للمشاركة في الإفطار الجماعي وأداء صلاة المغرب.

وشهدت ساحات الجامع الأزهر توزيع هدايا وألعاب على الأطفال قبيل موعد الإفطار، في لفتة إنسانية أدخلت السرور على الحضور، بينما جرى تنظيم وتجهيز وجبات الإفطار للصائمين وسط استعدادات مكثفة وخدمات متكاملة لاستقبال الزائرين خلال يوم عرفة.

ويحرص المسلمون في مختلف المحافظات على صيام يوم عرفة لما له من فضل عظيم ومكانة خاصة، باعتباره من أعظم أيام العام الهجري، بالتزامن مع تزايد اهتمام المواطنين بمتابعة مواعيد أذان المغرب لتحديد توقيت الإفطار وفق التوقيت المحلي لكل محافظة.

وفي محافظة القاهرة، يحين موعد أذان المغرب في تمام الساعة 7:48 مساءً، بينما يأتي موعد الأذان في الإسكندرية عند الساعة 7:56 مساءً.

أما في الإسماعيلية، فيحين موعد صلاة المغرب في الساعة 7:45 مساءً، فيما يؤذن للمغرب في شرم الشيخ عند الساعة 7:31 مساءً.

وفي محافظة أسوان، يحل موعد أذان المغرب في تمام الساعة 7:29 مساءً.

وتختلف مواعيد أذان المغرب بين المحافظات نتيجة الفروق الجغرافية واتساع المسافات بين شمال وجنوب الجمهورية، وهو ما ينعكس على توقيت غروب الشمس من مدينة إلى أخرى.

رقص بسنج وخرطوش .. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو الزفة" المثير للجدل
