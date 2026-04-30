توصل علماء أحياء جزيئية إلى أن السمنة تُحدث تغييرات طويلة الأمد في العلامات الكيميائية الموجودة على سطح الحمض النووي داخل خلايا الجهاز المناعي، وهو ما ينعكس على نشاط عدد كبير من الجينات، وتستمر هذه التغيرات حتى بعد عودة الوزن إلى طبيعته، نقلا عن ما ذكره " تاس".

هل يختفي خطر الأمراض بعد فقدان الوزن؟

بحسب البروفيسور كلاوديو ماورو من جامعة برمنغهام البريطانية، فإن فقدان الوزن لفترة قصيرة قد لا يكون كافيًا لتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالسمنة مثل السكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، إذ قد يحتاج الجسم إلى الحفاظ على وزن صحي لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات حتى تزول هذه “الذاكرة الجزيئية”.

كيف تؤثر السمنة على جهاز المناعة؟

أوضحت الدراسة أن السمنة تعيد تشكيل عمل الخلايا التائية وغيرها من خلايا المناعة، ما يجعلها أكثر ميلًا لإنتاج استجابات التهابية. ويعود ذلك إلى تغيّر في العلامات المنظمة لنشاط الجينات على الحمض النووي.

ماذا أظهرت تجارب الفئران والمتطوعين؟

أجرى الباحثون تجارب على فئران تم إطعامها نظامًا عالي السعرات حتى أصيبت بالسمنة، ثم تم تحويلها إلى نظام غذائي طبيعي. ورغم فقدان الوزن، استمرت الخلايا التائية في إنتاج جزيئات التهابية لعدة أسابيع، ما يؤكد وجود تأثير ممتد.

كما أظهرت تحليلات عينات بشرية من أشخاص فقدوا وزنهم مؤخرًا نتائج مشابهة، إلى جانب حالات وراثية تزيد من خطر السمنة.

أين تركزت أبرز التغيرات الجينية؟

لوحظ أن أقوى التغيرات كانت في الجينات المرتبطة بعمليات التخلص من الفضلات الخلوية وشيخوخة الخلايا التائية، وهو ما يفسر استمرار الميل للالتهاب حتى بعد فقدان الوزن.

هل يمكن عكس هذه التغيرات مستقبلًا؟

يرى الباحثون أن هذه النتائج قد تفتح الباب لتطوير علاجات تستهدف إعادة ضبط هذه التغيرات الجينية، بهدف تقليل الالتهابات وتحسين كفاءة الجهاز المناعي لدى المصابين بالسمنة أو الذين فقدوا وزنهم حديثًا.

