كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة غرناطة في إسبانيا أن الصيام لمدة ثماني ساعات يوميا قد يعد وسيلة فعالة للمساعدة في إنقاص الوزن، حيث قد يساهم في خسارة ما بين 3 إلى 4 كيلوجرامات خلال عام واحد.

وأشارت الدراسة أن هذا النمط الغذائي يمكن أن ينعكس إيجابيا على الصحة العامة، من خلال تقليل احتمالات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة والوزن الزائد.

هل الصيام يساعد على فقدان الوزن؟

أظهرت النتائج أن الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين التزموا بهذا النمط الغذائي تمكنوا من إنقاص وزنهم بنجاح، كما ساعدهم النظام على الحفاظ على الوزن المنخفض على المدى الطويل، ما يشير إلى فعاليته في دعم استقرار الوزن بعد فقدانه، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

تحديد فترة تناول الطعام بثماني ساعات في أي وقت من اليوم لمدة ثلاثة أشهر يمكن أن يؤدي إلى فقدان ملحوظ للوزن لمدة عام على الأقل.

صحة القلب والأوعية الدموية

هذا النمط الغذائي قد يسهم في خفض وزن الجسم، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة عمليات التمثيل الغذائي في الجسم.

وقام الباحثون بتقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات على مدار 12 أسبوعًا، بهدف مقارنة تأثير أنماط مختلفة من توقيت تناول الطعام. تناولت المجموعة الأولى الطعام خلال فترة تمتد إلى 12 ساعة أو أكثر يوميًا، بينما التزمت المجموعة الثانية بنافذة زمنية مدتها ثماني ساعات تبدأ قبل الساعة العاشرة صباحا.

أما المجموعة الثالثة فكان تناول الطعام لديها خلال ثماني ساعات تبدأ بعد الساعة الواحدة ظهرًا، في حين سُمح للمجموعة الرابعة باختيار فترة الثماني ساعات التي تناسب كل مشارك وفقًا لجدوله اليومي.

فقدان أكبر للوزن

كما شهدت المجموعات التي اقتصرت على ثماني ساعات انخفاضاً أكبر في محيط الخصر ومحيط الفخذ، وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين اتبعوا نظام الصيام المتقطع قللوا محيط الورك لديهم ببضعة سنتيمترات، وحافظوا على فقدان أكبر للوزن بعد 12 شهراً.

وخلصت الدراسة إلى أنه بعد مرور عام، ارتفع متوسط وزن الجسم لدى المشاركين الذين تناولوا الطعام خلال فترة تمتد إلى 12 ساعة أو أكثر بنحو 0.4 كيلوجرام.

في المقابل، سجلت المجموعتان اللتان التزمت بنظام الصيام المتقطع، سواء في الفترة المبكرة أو المتأخرة، انخفاض في الوزن بمتوسط يقارب 2 كيلوجرام، ما يعزز فعالية هذا النمط الغذائي في التحكم بالوزن على المدى الطويل.

اقرأ أيضا:

هل الصلصات الجاهزة تؤثر على الوزن والشبع؟

دراسة تكشف.. سبب خفي لاستمرار السمنة داخل الجسم